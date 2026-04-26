En Tarragonaga
Un motorista muere en un accidente de tráfico en la C-43 en Gandesa
Un motorista ha muerto este domingo en un accidente de tráfico en la C-43 en Gandesa, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso a las once y cuarenta y cinco de la mañana.
Por causas que se están investigando, el conductor de una moto ha sufrido un accidente y ha perdido la vida. Desde principios de año, 29 personas han muerto en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas, trece de las cuales eran motoristas, colectivo que acumula mayor siniestralidad. Entre las víctimas mortales también hay tres ciclistas y tres peatones.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
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