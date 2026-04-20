Así funciona el primer tren con navegación cuántica: sin GPS y más preciso

El pasado 3 de marzo un tren viajó de Londres a una ciudad de las afueras, Welwyn Garden City. Un viaje aparentemente normal que se ha convertido en todo un hito del transporte ferroviario, llamado a revolucionarlo: dicho tren usó un Sistema Ferroviario de Navegación Inercial Cuántica (RQINS, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en la primera línea principal ferroviaria del mundo en probar esta tecnología que promete sustituir al GPS tradicional.

Pero, ¿qué es esto de la navegación cuántica? La navegación inercial cuántica utiliza sensores ultrasensibles que son capaces de detectar cambios minúsculos en el movimiento y la rotación, ofreciendo una gran precisión. Además, a diferencia de sistemas de navegación basados en satélites como el GPS, esta tecnología no depende de señales externas, funcionando igual en entornos como túneles o zonas con interferencias. Así, esta tecnología permite a los trenes determinar su posición sin depender del GPS.

Tecnología de vanguardia

"La detección cuántica es una de las prioridades tecnológicas de vanguardia del Gobierno del Reino Unido. Los ferrocarriles, como uno de los sistemas operativos más complejos del país, ofrecen una plataforma poderosa para desarrollar y escalar estas capacidades para el sector ferroviario y más allá", declaró Toufic Machnouk, director de GBRX, el organismo estratégico de innovación y tecnología de Great British Railways.

El sistema fue probado en un tren de Great Northern operado por Govia Thameslink Railway (GTR) entre el centro de Londres y Welwyn Garden City, proporcionando datos reales para ayudar a comprender cómo se comportan las tecnologías de posicionamiento cuántico dentro del entorno operativo de una red ferroviaria nacional y orientar así su desarrollo.

Posible alternativa más barata y fiable

La tecnología, explican desde la compañía de infraestructuras británica Network Rail, se está desarrollando como una posible alternativa futura a la infraestructura fija de posicionamiento junto a la vía, cuya instalación y mantenimiento pueden resultar costosos y que es vulnerable a alteraciones ambientales o fallos de los equipos. Una vez desarrollada, la tecnología cuántica permitirá un sistema de menor coste, más fiable y más resiliente.

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"Este programa inicia el proceso para comprender cómo el posicionamiento cuántico podría remodelar de forma fundamental el funcionamiento de los ferrocarriles. En el futuro, podría reducir la dependencia de costosos sistemas de posicionamiento junto a la vía, al tiempo que permitiría nuevas capacidades para la señalización, una mejor operatividad, la planificación de la red, una supervisión más avanzada del estado de la infraestructura y unas operaciones ferroviarias más inteligentes", concluye Machnouk.