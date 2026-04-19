Muere un motorista de 52 años en la C-32 en Palafolls, en el Maresme

Un motorista de 52 años murió este sábado por la tarde en una salida de vía en la C-32 en Palafolls (Maresme), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). El aviso del accidente se recibió a las 18:37 horas en el kilómetro 130 de la C-32, cerca del área de servicio de la Tordera.

Por causas que se están investigando, un hombre que circulaba en motocicleta sufrió una salida de vía y cayó. Se trata de un hombre de 52 años, F. C. G., vecino de Tordera. Con esta víctima, ya son 27 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, 12 de las cuales son motoristas. A raíz del siniestro se activaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos ambulancias del SEM.

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El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.