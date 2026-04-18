Suspendida la circulación en la R3 de Rodalies entre La Garriga y Ripoll por un robo de cobre

La circulación de trenes en la R3 de Rodalies se encuentra suspendida entre La Garriga y Ripoll este sábado por la mañana debido a un robo de cobre. Se mantiene el transporte alternativo por carretera en toda la línea de la R3 mientras técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia, según ha informado Rodalies en redes.

El aviso de la incidencia se ha recibido hacia las 4:20 horas de la madrugada en Vic.

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La línea R3, una de las que más se ha visto perjudicada tras el accidente de Gelida, ya estaba cerrada al tráfico ferroviario entre l'Hospitalet y La Garriga y entre Ripoll y la Tor de Querol, debido a las obras de desdoblamiento de la via entre Parets del Vallès y La Garriga.