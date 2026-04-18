Activistas de Revoltes de la Terra desmontan vías del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona

El tren de potasa que debía salir a las 4 de la tarde de Súria para transportar mineral hacia la zona portuaria no ha podido iniciar el recorrido por un sabotaje en la vía. La empresa minera ICL, que realiza el trayecto por esta vía que es propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha detenido la marcha al ser advertida de que se habían esparcido rocas en la vía.

La acción podía propiciar el descarrilamiento del tren, lo que ha aconsejado a la empresa no dejarlo salir de las instalaciones de ICL en Súria. Esta acción coincide con la movilización durante todo el fin de semana de cientos de jóvenes que protestan contra las acciones de Israel hacia Palestina y la supuesta complicidad de la empresa minera, de capital israelí, con el gobierno de Benjamin Netanyahu. En algunos tramos, también han desmontado vías del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona

La acción de protesta que ha convocado el colectivo Revoltes de la Terra tiene el centro de operaciones en unos campos de Callús, pero han organizado grupos diferentes para llevar a cabo acciones de protesta durante la tarde de este sábado. A primera hora, un centenar de personas ha anunciado que iba hacia la zona del vertedero salino del Cogulló, en Sallent, mientras que otro grupo se dirigía hacia la zona próxima a las instalaciones de ICL en Súria.

Marcha lenta hasta Sallent

Un millar de personas, según la organización, ha pasado la noche del viernes al sábado en el campamento organizado por el colectivo, pero durante toda la mañana ha habido un goteo de personas que han ido llegando al Bages en diferentes medios y jóvenes de la misma comarca que se han añadido a los organizadores de la protesta. Antes del mediodía ha habido una marcha lenta con vehículos hasta Sallent.

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Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo, que se hacía evidente en el restaurante y gasolinera de Sallent, El Lleó. En el aparcamiento había diferentes furgonetas de cuerpos de seguridad de la policía catalana especializados. El campamento se instaló este viernes por la tarde en el término municipal de Callús, cerca de la masía de Cal Filosa, con tiendas instaladas entre el Pla de la Tosa y el Collet Rodó. Fue después de marchas que salieron a media tarde del viernes desde Sallent y Santpedor.