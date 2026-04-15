La DGT avisa a los conductores: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por esta maniobra

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa en su lucha constante por salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en las carreteras de toda la geografía nacional con diversas campañas de concienciación e iniciativas que buscan que la sociedad conozca los riesgos a los que se enfrenta si no respeta la normativa de circulación. Una lucha que le ha llevado a poner el punto de vista en los conductores de todo el país y una maniobra peligrosa que les puede acarrear hasta 600 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carnet.

Se trata de los adelantamientos dentro de un túnel, una acción que puede conllevar un gran riesgo para la seguridad de los conductores y pasajeros de los vehículos, y que está completamente prohibida y considerada una infracción grave.

La única excepción en la que sí se puede adelantar en un túnel

Sin embargo, existe una única excepción en la que sí está permitida esta maniobra. La propia DGT ha sido la encargada de señalar esta excepción, de la que afirma: "El conductor de un vehículo solo podrá adelantar en un túnel si hay más de un carril en su sentido de circulación".

De ese modo, el artículo 87 del Reglamento General de Circulación establece que queda prohibido adelantar "en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal «Túnel» (S-5) en los que solo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar".

Por qué esta maniobra está prohibida en vías de un solo carril

Esto se debe a que en las vías con un solo carril en el sentido de la circulación, el conductor tiene que ocupar el sentido contrario, una maniobra peligrosa por la menor visibilidad y distancia de actuación con la que se cuenta en entornos como los túneles o pasos inferiores.

Lo mismo ocurre con curvas, cambios de rasante de visibilidad reducida, pasos de peatones, intersecciones, pasos a nivel y en las cercanías de todos ellos, donde la escasa visibilidad hace que cualquier adelantamiento sea peligroso para la ciudadanía, lo que ha llevado a la Dirección General de Tráfico a prohibirlas e imponer sanciones.

Cuándo sí está permitido adelantar dentro de un túnel

Sin embargo, si estos túneles disponen de dos o más carriles para cada sentido de la marcha, más comunes en las autovías y autopistas malagueñas, esta actuación sí está permitida ya que, para realizarla, no es necesario ocupar el sentido contrario de la vía, con lo que el peligro de un choque frontal desaparece.

Los conductores que no respeten esta norma de circulación y lleven a cabo adelantamientos en túneles con un solo carril por cada sentido se enfrentan a distintas sanciones.

Multas, pérdida de puntos y posibles sanciones mayores

Así lo afirma el propio Reglamento General de Circulación, que asegura: "Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves".

En estos casos, los conductores se enfrentarán a multas económicas de hasta 600 euros, la pérdida de 6 puntos del carnet si la maniobra genera peligro o invade el carril contrario y, si se produce un accidente, sanciones aún mayores al considerarse un acto de conducción temeraria.

Qué hacer antes de entrar en un túnel, según la DGT

Para adentrarse en un túnel con la mayor seguridad posible, la DGT ha querido mostrar una serie de recomendaciones a tener en cuenta, como prestar especial atención antes de entrar para evitar posibles accidentes.

"Si hay un semáforo rojo en la boca del túnel, no se debe entrar. Tampoco si el conductor observa que la circulación está detenida en su interior, ya que puede haber una emergencia", afirma.

Luces, gafas de sol y distancia de seguridad en el interior

En estos casos, el conductor deberá detener el vehículo antes de adentrarse en el túnel y conectar las luces de emergencia para avisar a los vehículos que lleguen detrás del incidente.

De igual modo, la DGT muestra la importancia de encender las luces correspondientes antes de entrar al túnel, "por muy corto que sea", con la finalidad de ser visto y ver el resto del entorno.

"Y si lleva gafas de sol, quíteselas al entrar y póngaselas al salir, donde puede quedar deslumbrado", añade. Además, ha reclamado que se aumente la distancia de seguridad hasta que sea de, al menos, 100 metros, un límite que se aumentará hasta los 150 metros para los vehículos de más de 3.500 kilos.

Las recomendaciones clave para evitar choques en el túnel

"Como las opciones de esquivar un obstáculo son muy reducidas, lo mismo que el acceso de vehículos de emergencia, es básico evitar choques, por lo que aumentar la distancia de seguridad es fundamental", recalca.

Por ello, también es necesario mantener una mayor la separación de seguridad debido a que la distancia de frenado es mayor al tener peor agarre el asfalto de los túneles en comparación con las vías exteriores.

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"Si, por necesidades del tráfico, la circulación comienza a detenerse en el interior de un túnel, el conductor debe detenerse dejando una distancia prudencial respecto al coche que le precede y, sin abandonar el vehículo, conectar la señal de emergencia", indica la DGT.