El incendio de un camión de gran tonelaje corta la C-25 en sentido Girona

El incendio de un camión de gran tonelaje obliga a cortar la C-25 en Brunyola (La Selva), en sentido Girona. Cuatro dotaciones de los Bombers están intentando sofocar el fuego del vehículo, según ha explicado Trànsit en la red social 'X'.

Los vehículos que se han quedado atrapados entre el camión incendiado y el corte de la vía sí se les ha permitido salir. Trànsit ya ha cortado la vía y está desviando a los turismos por la salida 225. Hay acumulado un kilómetro de retenciones.

También en los alrededores de Barcelona, la situación viaria presenta varios tramos con congestión. Tanto la B-10 (Ronda Litoral) como la B-20 (Ronda de Dalt) presentan circulación con retenciones en ambos sentidos, con especial intensidad en los enlaces del Nus Llobregat y el Nus Trinitat.

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En los accesos a Barcelona también persisten varios tramos con colas. En la A-2, entre Sant Joan Despí y Cornellà de Llobregat, hay retenciones en dirección Lleida. La B-23 es uno de los puntos más conflictivos a las 18 horas por un accidente entre el Papiol y Molins de Rei, donde hay un carril cortado y se producen colas importantes hacia Martorell. También se observan retenciones en la C-58 y la C-33 en sentido hacia el Nus Trinitat, así como en la C-17 en dirección a Barcelona.