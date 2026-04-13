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Un hombre en estado grave tras volcar su camión en la N-145 en Valls de Valira (Lleida)

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Archivo - Trabajadores del SEM en una imagen de archivo

Archivo - Trabajadores del SEM en una imagen de archivo / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Europa Press

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Lleida
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Un hombre ha resultado herido grave este lunes tras volcar su camión en la N-145 en Valls de Valira (Lleida), donde ha sido atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y trasladado en helicóptero al hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La carretera se ha tenido que cortar totalmente sobre las 16.45 y una hora más tarde se ha podido habilitar un carril, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en 'X'.

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Por su parte, el SEM ha activado su helicóptero medicalizado y dos ambulancias.

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Un hombre en estado grave tras volcar su camión en la N-145 en Valls de Valira (Lleida)

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