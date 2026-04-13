Tráfico
Un hombre en estado grave tras volcar su camión en la N-145 en Valls de Valira (Lleida)
El incendio de un camión de gran tonelaje corta la C-25 en sentido Girona
El episodio de fuertes vientos deja las primeras incidencias en el Empordà con rachas de hasta 151 km/h
Un hombre ha resultado herido grave este lunes tras volcar su camión en la N-145 en Valls de Valira (Lleida), donde ha sido atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y trasladado en helicóptero al hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
La carretera se ha tenido que cortar totalmente sobre las 16.45 y una hora más tarde se ha podido habilitar un carril, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en 'X'.
Por su parte, el SEM ha activado su helicóptero medicalizado y dos ambulancias.
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