La Guardia Civil vigila el uso de gafas inteligentes para copiar en el examen del carnet de conducir: no son solo multas

Para algunos, sacarse el carnet de conducir es una tarea relativamente fácil, mientras que para otros supone todo un reto que intentan superar a través de distintos trucos, muchos de ellos ilícitos: el uso de cámaras ocultas, pelucas espía y pinganillos son algunas de las estrategias que se han descubierto hasta ahora.

En esa línea, la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja y la Guardia Civil han interceptado por primera vez a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes para trasmitir imágenes del examen teórico al exterior.

Un hito en el fraude tecnológico

El descubrimiento ha tenido lugar recientemente durante una de las inspecciones habituales llevadas a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) junto a los examinadores de la Dirección General Tráfico (DGT) de La Rioja.

El dispositivo infiltrado permitía captar imágenes del test, sin levantar sospecha alguna, y enviarlas en tiempo real a una persona situada fuera del recinto que, mediante un audífono, dictaba las respuestas correctas.

Según la Guardia Civil, este hallazgo supone un punto de inflexión en las inspecciones rutinarias del GIAT. "La incorporación de gafas de alta tecnología evidencia una creciente profesionalización de las redes que suministran estos equipos", ha precisado.

Aula con personas haciendo el examen teórico de la DGT / Eva Ponte

Nuevas infracciones en La Rioja

Como expone la Guardia Civil, en lo que va de año se han identificado al menos a 20 infractores en los exámenes de la DGT en las sedes de Logroño y Calahorra (La Rioja); todos ellos de distintas nacionalidades y de edades comprendidas entre los 24 y los 59 años.

Los implicados, residentes en Barcelona, Burgos, Gipuzkoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, entre otras zonas, habrían pagado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda de manera fraudulenta.

Ante esta situación, el cuerpo de seguridad ha recordado la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, que califica este tipo de prácticas como infracciones muy graves y contempla una multa de 500 euros, así como la inhabilidad de presentarse de nuevo a las pruebas en los siguientes seis meses.

Un peligro en las carreteras

Hace años que en Internet empezaron a proliferar páginas que ofrecían permisos de conducir falsos con precios que, según la DGT, iban desde los 850 hasta los 20.000 euros.

Hace tiempo también detectaron a un hombre que ocultaba entre su ropa un teléfono móvil, cuya cámara había sido insertada en un agujero realizado en la parte superior de la sudadera que llevaba, para transmitir el examen en directo.

Hasta entonces, solo se contemplaban los dispositivos de intercomunicación no autorizados en las salas como la manera más habitual para copiar durante las pruebas.

Sin embargo, la incorporación de las gafas inteligentes, que ahora ostentan una apariencia común -como, por ejemplo, las que presentó la marca Ray Ban junto a Meta en junio de 2022-, pone de manifiesto el salto cualitativo de estas técnicas.

Tanto la DGT como la Guardia civil insisten en que su uso no solo supone la vulneración de la normativa, sino que compromete la seguridad vial, al posibilitar la obtención del carnet a personas que no han demostrado los conocimientos exigidos.