La R4 de Rodalies entre Manresa y Terrassa: doce semanas de provisionalidad pendientes de Adif

Más de ochenta días. Prácticamente, doce semanas. Es lo que acumula la línea de Renfe del Bages, la R4, de situación de provisionalidad. Y lo peor es que, todavía hoy, no hay ninguna fecha concreta para restablecer la normalidad. Todo pendiente, en primer lugar, de Adif, el gestor de las infraestructuras (vías, entorno y estaciones). Y, en concreto, de las obras que desde prácticamente el día siguiente de la crisis de la red, a consecuencia del accidente mortal de la misma R4, en Gelida (el 20 de enero), está llevando a cabo en puntos de la línea para garantizar la seguridad. Y en segundo lugar, cuando Adif dé por acabados los trabajos en los puntos débiles detectados, todavía será necesario el visto bueno de los maquinistas. De momento, nadie se atreve a avanzar nada.

Todo ello provoca que continúe completamente alterado el servicio entre Manresa y Terrassa. No es que no puedan circular trenes, porque desde principios de febrero lo hace un convoy lanzadera que recorre solo este tramo. El problema es que los trabajos en torno a las vías han obligado a establecer velocidades más bajas de circulación, y este factor no permite mantener la frecuencia que había con el servicio ‘normal’, ya que colapsaría.

Tal como informaba este sábado Regió7, la R4 seguirá castigada por las limitaciones de velocidad, aunque en el conjunto de la red de Rodalies las obras de emergencia han permitido eliminar 78 de estas reducciones que provocaban alteraciones y retrasos importantes en la red ferroviaria de pasajeros desde marzo. Y que Renfe está programando el 94% de las circulaciones de trenes previas al siniestro que el 20 de enero desencadenó esta crisis. Fuentes del Govern admiten que hay un "retraso sistemático" de entre 10 y 15 minutos en la R4 por el impacto de las limitaciones de velocidad que no se ha trasladado a los horarios porque esperan que "en las próximas semanas" esté resuelto.

Así, mientras tanto, el servicio mantiene la oferta alterada y provisional a la que se han tenido que resignar los usuarios desde el último tercio del mes de enero. Es decir, el viajero de Manresa y el Bages que debe desplazarse hasta Terrassa tiene que hacerlo con el servicio de bus alternativo, o bien con el tren lanzadera, que solo hace el trayecto de ida y vuelta (y a velocidad reducida) hasta la capital del Vallès. Allí debe hacer transbordo a un nuevo tren para seguir el trayecto hacia el área metropolitana (o al revés).

Hay que decir que la longevidad de esta provisionalidad ha hecho que esta oferta alternativa, que ha tenido que recurrir sobre todo a compañías de autobuses de todo el territorio para poder prestarlo, se haya vuelto bastante estable, aunque, sobre todo en las franjas punta y de mayor demanda, cuesta mantener una regularidad horaria. Y también se dan situaciones (por ejemplo en Sant Vicenç de Castellet) en las que hay usuarios que se quedan en tierra porque la capacidad del autobús, que ya viene cargado de Manresa, es insuficiente.

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En el momento en que Adif dé este visto bueno se procederá a realizar lo que se conoce técnicamente como marchas en blanco (recorridos de prueba con trenes sin pasajeros) y a la supervisión por parte de los maquinistas.