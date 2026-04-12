Tráfico
Cortado un carril de la AP-7 en Papiol por el incendio de un turismo
Se acumulan cuatro kilómetros de retenciones en sentido Girona
Dos dotaciones de los Bombers trabajan para extinguir el incendio de un turismo en la AP-7, a la altura de Papiol en dirección Girona. Un carril de la autopista está cortado por este incidente desde las 16:11 horas y se acumulan cuatro kilómetros de retenciones.
Las dos personas que iban en el vehículo han salido ilesas de este fuego, pero el incendio todavía no ha sido sofocado. Aunque en el primer momento han sido dos carriles los que se han cortado al tráfico, ya solo permanece cerrado uno.
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