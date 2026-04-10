La panadería que pincha las ruedas a conductores que circulan por su aparcamiento: la medida genera polémica en redes

Muchas veces, ante situaciones desesperadas o complejas, la gente decide tomar decisiones muy radicales que generan mucha polémica entre la población. Recientemente, se ha dado una de estas circunstancias en una panadería francesa, y las redes sociales no dejan de hablar de ello.

La zona comercial de una población ubicada en el sur de Francia, llamada Roquebrune-sur-Argens, se ha convertido en un entorno hostil para los conductores distraídos. La propietaria de una panadería situada en esta comuna francesa, que se encuentra a unos 45 minutos de Cannes, ha decidido instalar una barrera de pinchos de un sentido para evitar que los coches atraviesen el acceso a su parking en sentido contrario.

La panadería en cuestión se llama Les Blés d'Argens y su propietaria ha decidido tomar esta decisión tan extrema porque, a pesar de existir una señalización que lo prohíbe, este acceso se utiliza habitualmente en sentido contrario, según el medio francés 'Franceinfo'.

Más de diez pinchazos

Este dispositivo, que lleva instalado ya unas semanas, está generando mucho revuelo entre la población, ya que, según el medio francés, se han registrado ya más de diez pinchazos de neumáticos. A pesar de que no se niega el mal comportamiento de algunos conductores, la mayoría de comerciantes de la zona consideran que la respuesta de la dueña de la panadería es excesiva.

Franck Delage, un artesano que lleva ocho años trabajando en la zona, ha afirmado al medio: "Un hombre que no prestaba atención pinchó las ruedas delanteras y traseras. No se dio cuenta enseguida. Había venido a aparcar allí porque iba a comprar su baguette. Cuando salió, pensó que había sido otra persona quien le había pinchado las ruedas. La decisión me parece un poco exagerada".

El municipio no es responsable

Después de esta gran polémica, la gente se pregunta si la instalación de este dispositivo es legal o si la dueña está cometiendo algún delito. El ayuntamiento de esta comuna, tras recibir varias quejas, ha respondido que, al estar instalado en propiedad privada, el municipio no es responsable de su implementación ni de su gestión. Además, ha instado a toda la población a extremar las precauciones en esa zona.

Por otro lado, el abogado Thibault Pozzo di Borgo, del Colegio de Abogados de Niza, especializado en urbanismo, ha declarado a 'Franceinfo' que, "si se coloca en un camino que utilizan usuarios, como peatones, ciclistas o automovilistas, la señalización debe ser clara y visible, sobre todo de noche. De lo contrario, la jurisprudencia considera que la rastra constituye un obstáculo en una posición anómala".

De momento no ha llegado ninguna denuncia formal, pero ha habido ya muchos afectados y queda por ver cómo se pondrá fin a esta situación que puede generar daños graves a los conductores y peatones de Roquebrune-sur-Argens.