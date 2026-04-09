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Solo hasta el día 22: así puedes conseguir uno de los 40.000 bonos para viajar gratis en tren por Europa durante un mes

La UE regala pases gratuitos para personas de 18 años para recorrer el continente del 1 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2027

Un grupo de estudiantes muestra la bandera de Europa en un encuentro de Erasmus+

Un grupo de estudiantes muestra la bandera de Europa en un encuentro de Erasmus+ / Europa Press

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La Comisión Europea ofrecerá 40.000 bonos gratuitos, más de 3.700 en España, para que los jóvenes puedan recorrer y descubrir Europa viajando en tren, en el marco de la iniciativa DiscoverEU, dentro del programa Erasmus+.

Esta nueva convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 años de la UE y países asociados al programa Erasmus+, incluidos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Disponibles desde ya

El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo día 22, según ha informado el Instituto de la Juventud (Injuve) en un comunicado.

El requisito para presentar candidatura es haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 (ambos inclusive).

Las personas seleccionadas podrán viajar durante un mes como máximo del 1 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2027 y recibirán, además del bono de viaje, una tarjeta con descuentos en actividades culturales, transporte y alojamiento.

Grupos de hasta 5 personas

Los viajes pueden hacerse "de forma individual o en grupo. En el caso de hacerlo en grupo (máximo 5 personas), solo tendrá que presentarse una candidatura aunque todos los integrantes deben cumplir los requisitos establecidos", explica Injuve en su página web.

Entre los 400.000 jóvenes que ya han participado en esta iniciativa, desde que comenzó en 2018, se encuentra Laura Jarandilla, que recorrió ocho países durante 17 días con una amiga. "No fue solo hacer turismo, supuso la oportunidad de descubrir Europa, de entender cada cultura desde dentro, de desmontar prejuicios, de contrastar lo que imaginabas con lo que realmente encuentras, de vivir los lugares en primera persona", ha explicado.

"Nuevas culturas"

Delia Alonso, por su parte, visitó durante una semana Francia, Suiza, Eslovenia, Alemania y Austria, donde asegura que encontró "nuevas culturas y nuevos lugares que de otra manera es difícil conocer".

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Según explica el Injuve, esta iniciativa es "un valioso instrumento para garantizar la cohesión social y para lograr los objetivos marcados en la Estrategia Europea de la Juventud 2019-2027, tales como, entre otros, promover la movilidad para conectar a jóvenes de toda la UE y de países vecinos e involucrar a las personas jóvenes en la realidad del continente".

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