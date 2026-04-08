Tráfico
Un accidente múltiple con un camión implicado obliga a cortar la AP-7 en Gelida
El siniestro se ha producido en sentido Barcelona
Un accidente entre un camión y varios vehículos ha obligado a cortar la AP-7 a la altura de Gelida este miércoles por la tarde.
El corte, que ha durado unos minutos, ha afectado al tráfico en dirección Barcelona, sentido que ya acumula 4 kilómetros de vehículos parados.
Según primeras informaciones, el siniestro se ha producido sobre las 19 horas de la tarde y el Servei Català de Trànsit ha habilitado un carril para evitar el corte total de la vía poco después.
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