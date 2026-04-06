El insólito autobús de Catalunya que solo hace dos viajes al año y sale de una planta de reciclaje

El sábado anterior al domingo de ramos es día grande en Vic. Bueno, de hecho lo es durante todo el fin de semana, ya que se celebra una de las ferias por excelencia de la capital de Osona: El Mercat del Ram. Una celebración que emana historia, sobre todo en lo que respecta al sector primario. Y precisamente una fecha tan señalada como esta en el calendario hizo que se abriera una línea de bus, la 720, que conecta Artés con la capital de Osona. La particularidad, sin embargo, es que las nuevas infraestructuras de comunicaciones, junto con la facilidad de acceso del transporte privado, ha hecho que caiga en desuso. Hasta el punto de que solo haga dos viajes al año, el de Semana Santa y uno el sábado anterior a Navidad, otra fecha señalada en el calendario.

Más allá de la frecuencia, si es que el término es suficientemente fiel para expresar el número de veces que un autobús de la compañía Sagalés hace este trayecto en todo el año, llama especialmente la atención el punto de partida de la línea: la planta de reciclaje DesCat, del grupo empresarial Vilà Vila. Sorprende básicamente porque hasta que a las ocho menos cuarto de la mañana no está aparcado el autobús en cuestión, la teórica parada no es más que una entrada a un solar empresarial, alejado del más que considerable polígono industrial que se sitúa a la entrada de Artés. No ha subido nadie.

"Antes iba casi lleno"

Raül, el conductor del vehículo, baja sorprendido: "¿Eres quien preguntó si haríamos este viaje?" me pregunta. "No", le respondo un poco descolocado. "Bueno, pues eso quiere decir que recogeremos a alguien más de camino a Vic" replica satisfecho. El experimentado chófer ya ha hecho en más de una ocasión este trayecto, "a mí siempre me habían dicho, aunque yo no lo he visto nunca, que antes este bus iba casi lleno" explica después de cobrarme el billete sencillo. 2.65 euros ha costado salir de Artés y llegar hasta una de las últimas paradas de la línea, en Santa Maria d’Oló. El precio de hacer el trayecto completo es igualmente económico:"serían 6.55 euros" me asegura después de simular el coste que me correspondería abonar en el caso de querer llegar a Vic.

Rápidamente, el vehículo de grandes dimensiones llegó al lugar de la primera parada, en pleno centro de Artés. Pienso que quizá tendría más sentido que este fuera el punto de inicio de la línea, pero rápidamente me llama la atención Raül: "mira, allí al final hay una mujer, quizá es ella quien llamó" afirma con cierta emoción por conocer con quién tendrá que compartir vehículo durante algo más de una hora y media. El vehículo se detiene. Se abren las puertas y una mujer hace el gesto de entrar: "¿va a Moià?" suelta mientras ya se había subido al primero de los escalones. "No" responde enseguida el chófer, "este va hasta Vic y no pasa por Moià" complementa con un tono didáctico.

Dos pasajeros

Una vez superado el desencanto, también personal, al ver que habíamos fallado en la primera de las paradas, emprendimos camino hacia Avinyó. El hecho de que ni siquiera nos detuviéramos en la parada de Horta no motivaba. Pero la esperanza es lo último que se pierde, o eso dicen, y apenas veinte minutos después de partir de la planta de reciclaje de Artés, subieron al autobús los dos únicos pasajeros con quienes coincidí: Joan y Jesús. Dos hombres mayores que "hace unos años que vendimos el coche y no tenemos otra manera de movernos entre pueblos" explica Joan, "Joan Font Font" matiza convencido. Una afirmación me hace pensar en una de las reflexiones que había hecho Raül antes de encontrar a los usuarios que le acompañaron de ida y vuelta: "ahora, quien más quien menos, tiene vehículo propio o tiene a alguien que en un momento dado te puede llevar hasta Vic, por ejemplo".

De vuelta, en cambio, ha habido algo más de suerte —solo un poco— ya que además de los ya mencionados Joan y Jesús, también hizo el trayecto hacia Artés un joven. En su caso, porque estaba descontento con las tarifas de EixBus, y que ha optado por coger el bus que conducía Raül.

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Curiosa, pero no única

A pesar de este cambio de paradigma en lo que respecta a la movilidad interurbana, lo cierto es que la línea 720 de Sagalés sigue teniendo una utilidad, al menos como servicio público. Es decir, no deja de ser curiosa, pero tampoco es única. En nuestras comarcas, hay otros servicios de autobús con características similares. Un ejemplo representativo es la línea 716, que enlaza Manresa con el Monasterio de Montserrat subiendo por la carretera de Can Massana. En este caso, y aunque parezca imposible, la frecuencia es aún menor. Desde el 1 de enero de 2012, este autobús solo entra en servicio el día 27 de abril.