La DGT pone una multa cada cinco segundos, un récord histórico

La Dirección General de Tráfico (DGT) formuló el año pasado más de 6,1 millones de multas a conductores por infracciones a la normativa de seguridad vial, lo que supone una cada 5,2 segundos y un nuevo récord histórico.

Los datos de la DGT incluidos en el 'Anuario Estadístico General 2025' y recogidos por Servimedia, indican que Tráfico superó el año pasado por primera vez la barrera de los seis millones de denuncias.

La serie histórica de Tráfico sobre denuncias en carretera arranca en 1961, cuando interpuso 1.024.557 denuncias en un año en el que había 1.223.506 vehículos y 2.551.683 conductores. La cifra de dos millones de expedientes sancionadores se superó por primera vez en 1970, la de tres millones se rebasó en 1974, la de cuatro millones en 2008, la de cinco millones en 2022 y la de seis millones en 2025.

Más de 16.000 al día

En concreto, Tráfico interpuso el año pasado 6.106.354 denuncias, es decir, una media de 16.730 al día, casi 700 cada hora, cerca de 12 cada minuto y una cada 5,2 segundos. La DGT no incluye las denuncias formuladas en Catalunya y País Vasco, que tienen transferidas las competencias sobre tráfico y circulación de vehículos a motor.

El segundo año con más denuncias fue 2022, con 5.542.005, por delante de 2024 (5.413.100) y 2023 (5.148.398). Así pues, el último cuatrienio concentra el mayor volumen de multas formuladas por la DGT a los conductores.

Exceptuando Catalunya y País Vasco, las comunidades autónomas donde la DGT interpuso más denuncias el año pasado son Andalucía (1.526.897), Comunidad Valenciana (939.573), Comunidad de Madrid (721.465) y Castilla y León (601.184).

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Por su parte, Madrid lidera el ranking por provincias (721.465 denuncias), seguida de Valencia (468.121), Cádiz (369.586), Alicante (339.000) y Málaga (282.163).