La AP-7 registra más de 15 kilómetros de retenciones en una operación retorno adelantada en Catalunya

El Domingo de Resurrección marca el final de la Semana Santa en casi todo el país y las carreteras españolas presentan complicaciones en varios puntos. Aunque en Catalunya también es festivo el lunes, muchos han apostado por adelantar el regreso de las vacaciones y el tráfico está incrementando en dirección Barcelona.

Un 26,5% de los vehículos previstos por el Servei Català de Trànsit han regresado al área metropolitana de Barcelona este domingo hasta las 189 horas al inicio de la operación de retorno de las vacaciones de Semana Santa. En total, han vuelto 156.435 vehículos de los 590.000 que se estima tienen previsto regresar a Barcelona y sus alrededores hasta este Lunes de Pascua.

Durante la tarde ya se han registrado retenciones y circulación intensa en varias vías de Catalunya, principalmente en el área metropolitana de Barcelona y en carreteras de Girona y Tarragona, debido al retorno de las vacaciones de Semana Santa. La mayoría se concentran en carreteras principales cercanas a Barcelona y Girona, especialmente en la AP-7 y C-31.

El tráfico es denso en la AP-7 en dirección a Barcelona, donde hay unos 20 kilómetros de colas en total. Trànsit registra hasta 9 kilómetros de retenciones entre Santa Margarida i els Monjos y Castellet i la Gornal, 3 kilómetros en Roca del Vallès, 3 kilómetros entre Fogars de la Selva y Maçanet de la Selva, y varios tramos de 2 a 3 kilómetros en Aldea, Ampolla y Ametlla de Mar.

A lo largo de la tarde también se han formado colas en la C-16 entre Nou de Berguedà y Bagà, en la C-32 entre Mataró y Sant Vicenç de Montalt, y la C-35 entre Maçanet de la Selva y Vidreres. Tamnbién en la Ronda Litoral se registran retenciones en entre el Prat de Llobregat y Sant Boi.

Complicaciones en Madrid

Según ha informado la Dirección General de Tráfico, hay seis vías que presentan tráfico lento en dirección hacia Madrid debido a la acumulación de viajeros que emprenden hoy su vuelta desde su destino vacacional hacia la capital.

Noticias relacionadas

Es el caso de la A-1 a la altura de Cerezo de Abajo (Segovia); la A-3 en Rivas (Madrid), Moltalbo y Villares del Saz (Cuenca); la A-31 en La Roda (Albacete); la A-4 en La Carolina, Despeñaperros (Jaén) y Madridejos (Toledo); la A-5 en Valmojado y Talavera de la Reina (Toledo) y la A-6 en los tramos de Rueda, Tordesillas (Valladolid), Villalpando (Zamora).