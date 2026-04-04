Tráfico pide extremar la prudencia al volante en la recta final de la Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido extremar la precaución al volante en la recta final de la Semana Santa, ya que desde este sábado se prevé un incremento de la circulación por el regreso adelantado para evitar las retenciones del domingo y los últimos desplazamientos cortos en destino.

En un comunicado difundido este sábado, la DGT explica que el retorno escalonado de quienes se han desplazado para disfrutar de sus vacaciones hacia el centro peninsular comenzará sobre todo durante la tarde y provocará una elevada intensidad en las vías que conectan zonas turísticas y segundas residencias con los grandes núcleos urbanos.

Estos desplazamientos convivirán con los problemas de circulación ocasionados por movimientos locales de corto recorrido, sobre todo en carreteras de litoral y en accesos a poblaciones costeras, especialmente en las comunidades donde el lunes aún es festivo (Catalunya, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja).

Cero distracciones, distancia de seguridad y cinturón

Ante esta previsión, la DGT llama a tener mucho cuidado con las distracciones, especialmente del teléfono móvil; mantener una distancia de seguridad y velocidad adecuadas, y utilizar siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.

Tráfico pide prestar especial atención a las vías secundarias, donde se registra una mayor siniestralidad, y advierte de que las carreteras convencionales presentan un riesgo muy superior en algunos siniestros de tráfico más frecuentes, como las salidas de vía, que causan el 40 % de las víctimas mortales.

El año pasado, este tipo de vías registraron el 72 % de los accidentes de este tipo, en los que perdieron la vida 349 personas.

El comportamiento del conductor es determinante, según la DGT, ya que en la mayoría de casos no intervienen otros vehículos: las distracciones y la velocidad excesiva están presentes en tres de cada cuatro salidas de vía y cuatro de cada diez conductores implicados dan positivo en alcohol.

La DGT exige además a los conductores que estén muy atentos a los usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y motoristas, especialmente en entornos urbanos y en carreteras convencionales.

Con el objetivo de planificar el viaje y adaptar las rutas, la DGT recuerda que la información sobre el estado del tráfico está disponible en su página web, en los boletines informativos de radio y televisión, en redes sociales y en el teléfono 011.

Cuidado con la fatiga al volante

Tráfico advierte de que en un periodo vacacional concentrado como la Semana Santa puede acumularse la fatiga al volante, tanto en desplazamientos largos como en los cortos, habitualmente asociados al ocio y más expuestos a relajar la atención.

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa acaba a las 24 horas del próximo lunes y hasta entonces hay previstos 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 2,03 % más que los registrados el año pasado.

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Durante estos días, la DGT mantiene un amplio dispositivo con medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico y todos sus medios humanos y técnicos para controlar el respeto a las normas de circulación.