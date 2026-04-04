Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7

Más de 15 kilómetros de retenciones este sábado por la mañana en la AP-7 por un accidente entre un camión y dos turismos en Llinars del Vallès (Vallès Oriental). El siniestro se ha producido poco después de las 10:00 horas en el kilómetro 122 de la AP-7, junto al área de descanso de Llinars, y ha cortado la vía durante cerca de una hora en sentido Barcelona. A las 11:15 horas, hay unos 7,5 kilómetros de congestión entre Santa Maria de Palautordera y Llinars del Vallès en dirección Barcelona (con un carril cortado) y unos 8,5 kilómetros de paradas entre Granollers y Llinars del Vallès en sentido Girona, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), que recomienda la autopista del Maresme (C-32) y la C-60 como vías alternativas.

En paralelo, también se registran lentitud y paradas de unos 4 kilómetros en la AP-7 entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes, en dirección Tarragona; y circulación lenta de unos 2 kilómetros en la C-32 y en la N-II entre Tordera y Palafolls.