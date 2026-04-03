Tráfico
Un accidente con tres vehículos implicados en Vila-real acaba con siete personas heridas y trasladadas al hospital
El suceso tiene lugar en la N-340 y el el parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos ya se ha movilizado
Adrián Bachero
El Consorcio Provincial de Bomberos se ha movilizado este Viernes Santo poco después de las 14.30 horas por un accidente de tráfico con atrapados registrado en la N-340, a la altura de Vila-real, según la información difundida hace apenas unos minutos en su perfil de X.
En el siniestro se han visto implicados tres vehículos y, en un primer momento había varios atrapados. Concretamente son tres las personas que estaban atrapadas en 2 de los 3 vehículos implicados. Dos de los ocupantes presentaban atrapamiento físico y el tercero ha requeridoe rescate aunque no estaba atrapado. La vía permanece cortada.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones y una unidad de mando del parque de la Plana Baixa del Consrocio de Bomberos así como también se ha movilizado un SAMU, un SVAE, un TNA y dos SVB. En el suceso han atendido y trasladado al Hospital de La Plana y al Hospital General de Castellón a un total de siete heridos de entre 24 y 62 años.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance del accidente ni sobre el estado de las personas implicadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
- Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos