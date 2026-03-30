Colchón, manta, almohada y peluches: la aerolínea que ofrece asientos cama en clase turista

La aerolínea United Airlines pretende revolucionar la clase económica en los vuelos de larga distancia. El pasado día 24 anunciaron el United Relax Row, un nuevo producto que permite comprar un conjunto de asientos de clase económica con la opción de transformarlos en una cama para que sus viajeros puedan experimentar un vuelo menos agobiante.

La idea de la aerolínea es crear una opción más cómoda para los clientes que viajan en la cabina económica de United Airlines, sobre todo en los vuelos de larga distancia. Esta es la primera aerolínea norteamericana en ofrecer este tipo de asientos y tiene la exclusividad de este diseño América del Norte, según su propio portal de anuncios.

En su comunicado, esta aerolínea explica que "esta nueva fila exclusiva de tres asientos cuenta con reposapiés ajustables individualmente que se pliegan en un ángulo de 90 grados para crear más espacio para dormir, estirarse o ver una película. La United Relax Row es ideal para familias que viajan con niños pequeños, viajeros solitarios y parejas que buscan la comodidad de 'United Economy' con un poco más de confort".

DOMINICAL 718 PLACER EXPRESS MUJER DURMIENDO EN ASIENTO DE AVION SIN NADIE AL LADO / Bcn

Productos que incluye

La aerolínea confirma que los clientes recibirán "un protector de colchón hecho a medida, mantas de tamaño especial, almohadas adicionales y un peluche para niños para ayudar a crear un ambiente acogedor y tranquilo". Actualmente, no se conoce el precio o tarifa que tendrá este nuevo producto.

La idea de la empresa es que United Relax Row se lance en 2027, ya que planea ofrecerla en más de 200 aviones de tipo Boeing 787 y 777 para 2030. Los asientos estarán ubicados entre las categorías de vuelo 'United Economy' y 'United Premium Plus', y United Airlines ofrecerá hasta 12 plazas de este tipo de asientos en cada avión.

Brindar nuevas experiencias

Según Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United Airlines, "como aerolínea premium líder estamos comprometidos a brindar experiencias nuevas y pioneras en la industria para todos nuestros clientes, y United Relax Row es el ejemplo perfecto de ello. Los clientes que viajan en 'United Economy' en vuelos de larga distancia merecen una opción con más espacio y comodidad, y esta es una forma en que podemos ofrecérselo".

Según la aerolínea, esta iniciativa se suma a otras que ya existen para facilitar los vuelos a familias con hijos. Algunas de estas son el mapa de asientos dinámico que ofrece United Airlines al momento de la reserva, que permite que los niños menores de 12 años se sienten junto a un adulto de su grupo sin coste adicional, o las comidas infantiles que los niños pueden disfrutar en vuelos selectos.