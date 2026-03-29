Seis meses de espera en la ITV: La fiebre por nacionalizar coches de matrícula extranjera se dispara y desborda el servicio en Mallorca

En los últimos diez años, de 2015 a 2025, la demanda de nacionalizaciones de coches con matrícula extranjera en Mallorca se han disparado un 137%, duplicándose ampliamente, al pasar de las 2.259 de 2015 a las 5.360 de 2025, según datos del Consell de Mallorca.

El proceso generalmente se pone en marcha por tres motivos. En primer lugar y de forma creciente por un cambio de residencia, de un país extranjero a Mallorca. En segundo lugar, por compraventa, la adquisición de un vehículo con matrícula extranjera en un país foráneo por una ventaja comparativa en el precio y la necesidad posterior de regularizarlo en la isla. Y en tercer lugar, en un caso similar al anterior, por la adquisición de un vehículo eléctrico en el extranjero y la necesidad posterior de regularizarlo y rematricularlo para que pueda acceder a las zonas de bajas emisiones de las isla.

Un turista extranjero, un no residente, puede circular por Mallorca con un coche de matrícula extanjera un máximo de seis meses, a condición de que el vehículo esté en situación legal, es decir que tenga el seguro en vigor y la ITV de su país de origen pasada).

En cambio, un extranjero que se ha mudado a Mallorca y se ha convertido en residente tiene un plazo para nacionalizar su coche de matricula extranjera mucho menor: 30 día para iniciar los trámites y 60, a lo sumo, si tiene que traer el coche por una mudanza definitiva, con la presión añadida para acelerar el proceso de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, que han intensificado los controles contra los vehículos extranjeros que no han realizado todavía el preceptivo cambio de matrícula. En 2025 se realizaron 1.065 actuaciones sobre vehículos y se detectaron 166 infracciones al Régimen de Importación Temporal y a la Ley de Impuestos Especiales.

El fuerte incremento de la demanda, crece paralelo al aumento de población foránea, pero también viene motivado por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, por la compra de vehículos extranjeros de segunda mano y por la previsión del Consell de aplicar una nueva ley de movilidad que restrinja el acceso de coches a Mallorca.

Los técnicos de la ITV ya no pueden absorber toda la demanda

Pero además, la alta demanda de regularizaciones ha creado otro problema añadido. Los técnicos de la ITV que se ocupan de la homologación son los mismos que en 2022, así como los medios informáticos con los que se cuenta. Son incapaces de absorber toda la demanada. Y la lista de espera va incrementándose.

En 2022 las solicitudes fueron 2.740. En 2023 pasaron a 3.300. En 2024 volvieron a crecer hasta las 4.212 solicitudes de nacionalizacións de coches con matrícula extranjera. Y en 2025 crecieron hasta las 5.360 solicitudes.

Del mismo modo, los datos comparados de enero de 2025 y de enero de 2026 (276 y 323) y de enero de 2026 y diciembre de 2025 permite constatar que las peticiones siguen aumentando a un ritmo del 17%.

Con los datos del servicio de la ITV, en 2025 se consiguieron tramitar y resolver únicamente 2.912 solicitudes, el 54,33%.Y quedaron sin resolver 2.448 solicitudes, el 45,67%.

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Según los técnicos de la ITV del Consell de Mallorca los motivos de esa incapacidad son el crecimiento de la demanda descrito, la falta de crecimiento del personal que se dedica a estas funciones, más complejas que el examen convencional de la ITV, así como el paso de un único sistema informático en 2019 a la obligación de utilizar cinco plataformas digitales a la vez y el crecimiento asimétrico de la demanda de estos servicios, que se concentra principalmente en las estaciones de Manacor y Palma (Son Castelló). Por este motivo reclaman una modificación de las condiciones del concurso para adaptar el servicio a las nuevas condiciones no previsibles cuando fue convocado. Todo ello ha provocado que la lista de espera para atender la demanda actual alcance ya los seis meses.