Estos son los radares de velocidad de la provincia de Girona

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y el Ministerio de Transportes han instalado conjuntamente un nuevo radar en Catalunya, de forma que en la red viaria catalana ya están activados 242 puntos de control de la velocidad.

Además de los radares de tramo, el SCT también controla la velocidad mediante radares fijos y móviles, incluso aerotransportados en helicóptero. En total, según los datos de Tráfico, la red viaria catalana cuenta actualmente con 242 radares, de ellos 41 de tramo.

Radares fijos en Girona

Aiguaviva (Gironès), en la A-2

Arbúcies (Selva), en la GI-552

Argelaguer (Garrotxa), en la A-26

Bàscara (Alt Empordà), en la N-2

Begur (Baix Empordà), en la C-31

Bescanó (Gironès), en la N-141a

Blanes (Selva), en la GI-682

Cabanelles (Alt Empordà), en la N-260

Caldes de Malavella (Selva), en la C-35

Campdevànol (Ripollès), en la N-260

Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), en la C-31

Forallac (Baix Empordà), en la C-66

Garriguella (Alt Empordà), en la N-260

Hostalric (Selva), en la C-35

Llambilles (Gironès), en la C-65

Lloret de Mar (Selva), en la C-63

Maçanet de la Selva (Selva), en la N-2

Palol de Revardit (Pla de l'Estany), en la C-66

Pont de Molins (Alt Empordà), en la N-2

Riudarenes (Selva), en la C-63

Sant Ferriol (Garrotxa), en la C-66

Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), en la A-26

Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), en la C-33

Sant Joan les Fonts (Garrotxa), en la A-26

Saus-Camallera (Alt Empordà), en la GI-623

Siurana (Alt Empordà), en la C-31

Tossa de Mar (Selva), en la GI-682

Ventalló (Alt Empordà), en la C-31a

Vidreres (Selva), en la C-63

Vilobí d'Onyar (Selva), en la C-25

Radares tramo

Agullana - Capmany (Alt Empordà), en la N-2

Capmany - Agullana (Alt Empordà), en la N-2

Cassa de la Selva - Llagostera (Gironès), en la C-65

Corçà-Rupià-La Pera-Flaçà-Sant Joan de Mollet (Baix Empordà - Gironès), , en la C-65

El Pont del Príncep - Els Hostalets (Alt Empordà), en la N-2

Els Hostalets - El Pont del Príncep (Alt Empordà), en la N-2

Fornells de la Selva - Quart (Gironès), en la N-2

Girona (Gironès), en la N-2

Quart - Fornells de la Selva (Gironès), en la N-2

Sant Joan de Mollet-Flaçà-La Pera-Rupià-Corçà (Baix Empordà - Gironès), en la C-66

Cabe destacar que los radares móviles también son frecuentes en vías como la C-31, N-2 o C-65.

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