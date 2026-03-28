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Entre Flaçà y Figueres

Restablecida la circulación en la R11 después de que quedara interrumpida por la caída de un árbol sobre un tren

Renfe gestionó un servicio alternativo por carretera entre Flaçà y Figueres

Imagen de un árbol caído en la vía en Sant Jordi Desvalls, donde un tren de la R11 ha chocado

Imagen de un árbol caído en la vía en Sant Jordi Desvalls, donde un tren de la R11 ha chocado / EPC

ACN

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La circulación ferroviaria ha quedado restablecida en la R11 después de que el viernes por la tarde quedara interrumpida por la caída de un árbol sobre un tren, que no provocó heridos. Renfe gestionó un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de Flaçà y Figueres.

165 pasajeros fueron evacuados del tren afectado, que quedó detenido en la vía después de que le cayera encima un árbol a su paso por Sant Jordi Desvalls (Gironès). Los Bomberos enviaron siete dotaciones, que evacuaron al pasaje con la colaboración de los Mossos hasta la carretera de Gaüses, donde fueron recogidos por autobuses habilitados por Renfe. El árbol provocó daños en la catenaria y en la estructura del convoy.

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