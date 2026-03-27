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Infraestructuras

Illa destaca que la variante de la C 59 en Sant Feliu de Codines mejorará la conectividad

La Generalitat adjudica por 43,4 millones una vía de 4 kilómetros para desviar el tráfico del núcleo urbano

El president de la Generalitat, Salvador Illa, junto al alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabutí, en el acto para presentar el recorrido de la variante de la C-59

El president de la Generalitat, Salvador Illa, junto al alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabutí, en el acto para presentar el recorrido de la variante de la C-59 / Albert Segura / ACN / ACN

EFE

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que la variante de la C 59 en Sant Feliu de Codines permitirá "mejorar la conectividad y la movilidad en Catalunya", según ha informado el Govern en un comunicado este viernes.

Lo ha afirmado durante el acto de presentación de la adjudicación de esta infraestructura, que tendrá una longitud de 4 kilómetros y discurrirá por el oeste del núcleo urbano.

Illa ha señalado que la obra forma parte de la inversión que impulsa el Govern para mejorar la movilidad, ha subrayado la importancia del transporte público para que la ciudadanía pueda desarrollar su proyecto de vida y ha apuntado que estas actuaciones vienen "desde el gobierno Maragall".

Adjudicación y plazos

La Conselleria de Territori, Vivienda y Transición Ecológica ha adjudicado por 43,4 millones de euros las obras de la variante de la C 59, que permitirá "liberar del tráfico de paso" el interior de Sant Feliu de Codines.

Está previsto que los trabajos comiencen este verano y tengan un plazo de ejecución de 30 meses. En la mayor parte del recorrido, la carretera contará con dos carriles más un tercero en sentido Moià para facilitar los adelantamientos en los tramos con más pendiente.

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Además, para "favorecer la seguridad vial y evitar los choques frontales", la variante incorporará un separador de flujos entre los dos sentidos de circulación mediante una barrera de hormigón, y las obras incluyen la construcción de tres rotondas.

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