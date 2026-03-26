Mueren dos personas en el incendio de dos camiones accidentados en Santa Coloma de Farners

Dos personas han muerto este jueves en un accidente en la C-25 en Santa Coloma de Farners (Selva, Girona) cuando, por causas que se investigan, se ha producido una colisión por alcance entre dos camiones que ha provocado un incendio. Uno de los vehículos ha quemado parcialmente, mientras que el otro, donde viajaban las dos víctimas moratales, ha quemado en su totalidad. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 14:43 horas.

El incendio, ya extinguido, se ha propagado hasta el arcén dela vía y ha afectado una superfície de 0,5 hectáreas. según las primeras informaciones del cuerpo de Agents Rurals. Y el camionero y único pasajero del otro vehículo ha sido trasladado en estado menos grave con un helicóptero medicalizado al Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

A raíz del siniestro se ha obligado a cortar la vía en sentido Vic, además se han activado nueve patrullas de los Mossos d'Esquadra, el helicóptero medicalizado y dos unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y 12 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

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Con estas dos víctimas, son 22 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.