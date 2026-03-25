Air Europa aumenta la oferta de vuelos a Mallorca desde cinco ciudades españolas en Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina. Los días 2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo), junto con el Lunes de Pascua, 6 de abril, ofrecen un puente de cinco días ideal para hacer una escapada.

Ante estas fechas tan señaladas, Air Europa ha reforzado su operativa, entre el 27 de marzo y el 6 de abril, añadiendo más de 20.000 plazas adicionales a sus frecuencias de las rutas en España y Europa para atender las necesidades de la demanda.

Vuelos a 5 ciudades españolas

De este refuerzo, la mayoría se concentra en las conexiones entre varias ciudades de la Península y las Islas Baleares. En concreto, la compañía aérea habilitará más de 6.500 plazas en las rutas que enlazan el aeropuerto de Son Sant Joan con Madrid, Granada, Barcelona, Valencia y Alicante.

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Nueva flota de aviones

Todos los vuelos adicionales se llevarán a cabo con la flota Boeing 737 de Air Europa, que continúa incorporando nuevas unidades. En lo que va de año, la compañía ha recibido dos nuevos Boeing 737 MAX, por lo que ya cuenta con seis aeronaves de este modelo, dentro de un pedido total de 20 aviones que se irán incorporando de forma progresiva.