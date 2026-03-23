Esta es la carretera más peligrosa de España: "Supera en 167 veces la media nacional"

La carretera más peligrosa de España está en Asturias. Otro año más. Según el último informe realizado por la agrupación de conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los dos principales puntos negros del país se encuentran en Vilaviciosa en la N-632, la vía que comunica la villa maliayesa con Gijón, y más concretamente en los kilómetros 55 (Arroes) y 59 (Venta la Esperanza, en Quintueles). Ambos tienen un índice de peligrosidad que "supera en 167 veces la media nacional", advierte el colectivo. Este índice se basa en los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana sobre accidentes con víctimas durante el periodo 2020-2024.

Según recoge el informe de AEA, España cuenta en la actualidad con una extensa red de 165.832 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.525 kilómetros son gestionados por la Administración Central (soportando más del 53% del tráfico total), 71.374 dependen de las comunidades autónomas (con el 41,9% del tráfico) y 67.934 de las Diputaciones y Cabildos (con el 5,1%).

De ese total, 17.691 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), lo que convierte a España en el país con mayor longitud de vías de este tipo de toda la Unión Europea, seguido de Alemania con cerca de 13.000 kilómetros.

Más de 1.700 accidentes de tráfico

Automovilistas Europeos Asociados advierten, en su último informe, que en las carreteras españolas todavía "hay demasiados puntos negros que son necesarios corregir". "Y si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones, ya que en los últimos cinco años (2020-2024) en 295 kilómetros de nuestra red de carreteras se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de ellas leves", añaden.

Asturias, a la cabeza

En el listado de carreteras convencionales más peligrosas, Asturias se sitúa a la cabeza. La N-632, la que une Villaviciosa y Gijón, está plagada de puntos negros. Además de los kilómetros mencionados (el 55 y el 59), en la clasificación nacional figuran en los primeros puestos los kilómetros 177, 331 y 456. Asimismo, la carretera N-634, que conecta Siero con Infiesto, aparece en el puesto 26.

Todas las vías que figuran en el informe son los tramos de carretera que al menos tuvieron un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional. En el caso asturiano se supera esa media con creces, en 162 veces. No obstante, el estudio señala el kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (93) y víctimas (141) de la red de carreteras del Estado.

Otras vías peligrosas

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas; en el kilómetro 15 también en la autovía T-11, con 85 accidentes y 103 víctimas; y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 57 accidentes y 95 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 295 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

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Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima respecto del año 2023. En los primeros puestos, en el número 22, aparece la autopista del Huerna.