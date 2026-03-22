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Operación retorno

Un camión averiado y un accidente provocan más de 20 kilómetros de retenciones en la AP-7 en sentido Barcelona

El vehículo todavía no ha podido ser retirado de la vía y se registran colas desde Olèrdola

Un camión averiado y un accidente provocan más de 20 kilómetros de retenciones en la AP-7 en sentido Barcelona

Un camión averiado y un accidente provocan más de 20 kilómetros de retenciones en la AP-7 en sentido Barcelona / Trànsit

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La operación retorno de este fin de semana ha dejado complicaciones en varios puntos de la red viaria catalana. Las principales retenciones se han registrado en la AP-7, donde un camión averiado en Subirats, que ocupaba el arcén y que ha obligado a cerrar un carril en sentido Barcelona, provoca 14 kilómetros de retenciones.

El vehículo se ha averiado sobre las 16 horas, pero todavía no ha podido ser retirado de la vía y se registran colas desde Olèrdola. Imágenes aéreas muestran la magnitud del atasco hasta Subirats, con tráfico muy lento y cortes parciales.

En sentido sur hacia Barcelona, la vía ha sido totalmente cortada a la altura de Llinars del Vallès tras un accidente, provocando retenciones de unos 5 kilómetros desde Santa Maria de Palautordera. Posteriormente se ha abierto un carril, pero ya hay acumulados más de 10 kilómetros de colas.

En el entorno de Barcelona, la circulación también presenta este domingo tramos complicados en varios accesos clave. Además de la situación en la AP7, las rondas también registran tráfico muy denso: en la Litoral se acumulan hasta 7 kilómetros de congestión entre Sant Adrià de Besòs, mientras que en la Ronda de Dalt hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada de Barcelona y otros 4 kilómetros en sentido norte.

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