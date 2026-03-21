Rodalies
Una avería en la R3 obliga a cortar la circulación entre Centelles y La Garriga
Las restricciones de velocidad y los cortes se cronifican en Rodalies dos meses después de Gelida
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Una nueva avería en la catenaria de la R3 de Rodalies ha obligado a interrumpir la circulación entre Centelles y La Garriga este sábado por la mañana. El incidente afecta a uno de los pocos tramos actualmente operativos de la línea, que permanece en obras entre Ripoll y Puigcerdà por las consecuencias del accidente de Gelida, y entre La Garriga y L'Hospitalet por las obras de desdoblamiento iniciadas en octubre y previstas hasta mayo.
Los Bombers de la Generalitat han advertido de la falta de tensión en el túnel entre La Garriga y Figaró, obligando a la paralización del servicio en el tramo afectado. Como alternativa, Adif ha habilitado un transporte por carretera para los pasajeros, con rotación de trenes en Centelles.
La R3, de las más afectadas
La zona se ha convertido en uno de los puntos más problemáticos de Rodalies, con una cadena de incidencias recientes. El mismo día de la reapertura, un desprendimiento sorprendió a un tren y obligó a suspender parcialmente la circulación. Días después, parte de un puente en La Garriga, en obras por el desdoblamiento de la R3, cedió y cayó sobre la carretera, sin causar heridos.
Pero la línea no es la única que se ha visto en el punto de mira tras el accidente de Gelida, puesto que tras este salieron a la luz cerca de un centenar de puntos negros en todo el entramado ferroviario catalán que obligaron a aplicar limitaciones temporales de velocidad.
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