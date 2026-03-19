La C32 estrena una tecnología para reducir un 20% el tiempo de respuesta ante una emergencia

La autopista C32 ha estrenado una nueva tecnología que permite reducir el tiempo de respuesta de los vehículos de emergencia, como ambulancias, ante un accidente. A partir de la digitalización de la carretera con conectividad 5G de alta precisión se ha creado un "gemelo digital" (Digital Twin) que permite que la infraestructura detecte automáticamente la aproximación de una ambulancia y coordine el tráfico en tiempo real para abrirle paso de manera segura.

De esta forma, el tiempo de respuesta se reduce en un 20%, ya que, en caso de accidente, el gemelo digital monitorea la autopista integrando datos de sensores de carretera e información V2X (comunicación entre vehículo e infraestructura) bajo redes 5G y ITS-G5. El análisis de datos permite al sistema seleccionar la estrategia óptima para abrir paso al vehículo de emergencia, lo que incrementa las probabilidades de supervivencia de las víctimas.

Al detectarlo el sistema genera recomendaciones automáticas de distancia de seguridad y maniobras que se transmiten en tiempo real a las personas usuarias de la vía. Para obtener esta información se han instalado una veintena de antenas, algunas con 5G, así como 12 cámaras que monotorizan la C32. La detección precoz del accidente permite al sistema activar un protocolo que informa a los conductores a través de diversos canales: la unidad de a bordo (OBU) del vehículo, que actualmente no todos los coches tienen, los paneles informativos y la aplicación móvil AWAI de Autopistas, que se puede descargar.

El sistema ha sido presentado por el centro de investigación i2CAT y Autopistas, filial de Abertis en España, en la propia autopista C32. La demostración ha sido seguida en directo por el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat. Albert Tort Pugibet; por el subdirector de Descarbonización y Carreteras Inteligentes de la Generalitat, Ferran Camps; por el director de i2CAT, Sergi Figuerola; y por el director de Tecnología e Innovación de Autopistas, Àngel Codina.

Este sistema está enmarcado en el proyecto de investigación DIMOS 5G que tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana a partir de una gestión más predictiva y eficiente de la movilidad. Uno de los grandes retos del proyecto garantizar la conectividad en entornos de visibilidad y cobertura reducida, como los túneles. El sistema procesa datos en bruto de cámaras y sensores instalados en la vía con una latencia mínima, permitiendo que el centro de gestión (A-TMC) valide e implemente maniobras que garanticen el trayecto más rápido posible para el vehículo de emergencia.

Referente de la transformación digital

En declaraciones a los medios, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital. Albert Tort, ha destacado que el proyecto es una apuesta por "la transformación digital aplicada a la movilidad" y que permite "avanzar hacia un modelo de carreteras inteligentes, donde la tecnología no solo nos hace más eficientes y sostenibles, sino que actúa directamente para salvar vidas y garantizar una sociedad más segura".

Por su parte, el director de i2CAT, Sergi Figuerola ha señalado que han podido aplicar "investigación de vanguardia" en "un entorno real y crítico como es la C32", por lo que gracias al "uso de gemelos digitales y redes 5G, transformamos la infraestructura en un elemento activo capaz de proteger a las personas". Además, ha añadido que "este proyecto reafirma nuestro compromiso con una movilidad inteligente, conectada y segura, poniendo el potencial de la tecnología al servicio de la sociedad".

En el mismo sentido, el director de Tecnología e Innovación de Autopistas, Àngel Codina, ha remarcado que el "gemelo digital en la C32 confirma que la movilidad inteligente no es solo futuro, sino realidad: permite detectar emergencias en tiempo real y abrir paso a vehículos de asistencia, salvando vidas y mejorando la experiencia de las personas usuarias"

Proyectos de mejora de seguridad viaria

El sistema presentado forma parte del proyecto DIMOS 5G, que está financiado con fondos europeos NextGenerationEU, destinado a mejorar la seguridad y la movilidad con la comunicación vehicular inteligente, la sensorización del entorno y el uso de gemelos digitales.

Hace unos meses, dentro del mismo proyecto DIMOS; i2CAT y Autopistas lograron validar en la misma C-32 otro sistema de control que gracias al monitoreo en tiempo real del estado del tráfico en la autopista con el análisis de datos recibidos, permitía gestionar la circulación y prevenir posibles incidentes. Los investigadores demostró la eficacia del gemelo digital para prevenir accidentes asociados con un atasco simulado. La prueba demostró también una reducción de emisiones de gases contaminantes, al estabilizar el flujo de vehículos.

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El centro de investigación i2CAT y Autopistas han firmado un acuerdo de colaboración para seguir con la investigación e innovación dentro de la movilidad gracias a la connectividad de la tecnología de última generación y sus aplicaciones específicas dentro de las autopistas.