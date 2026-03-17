Seguridad vial
La Guardia Civil explica qué hacer cuando se acerca una ambulancia: el gesto al volante que puede salvar vidas
La nueva normativa de la DGT cambia la forma en que se debe facilitar el paso a los vehículos prioritarios
Semáforo en rojo ¿te multarán si te lo saltas al venir una ambulancia?
Carril de emergencia: así funciona
La gente que tiene carnet de conducir sabe el estrés y el caos que se genera cuando aparece una ambulancia con las sirenas y las luces encendidas en cualquier carretera. Muchas veces, la vida de la persona que va dentro de la ambulancia depende de minutos y la gente, generalmente, no sabe cómo posicionarse para dejar paso a los servicios sanitarios.
Aviso de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha querido recordar a toda la población cómo organizarse para dejar paso a las ambulancias de forma rápida y segura para todos los usuarios de la vía. Lo han hecho a través de un tuit que en apenas tres días ha tenido cerca de 7.000 visualizaciones.
Como se puede interpretar en los dibujos, la Guardia Civil recomienda a los vehículos apartarse hacia su derecha cuando esta situación ocurre en vías de doble sentido. Esto permite que la ambulancia tenga el centro de la calzada sin vehículos y pueda avanzar sin problema.
Para las vías de dos carriles que van en el mismo sentido, recomiendan que los coches que circulen por el carril derecho se peguen al lateral derecho, y los del carril izquierdo hagan lo mismo hacia la izquierda. La intención es la misma que en el anterior caso: dejar circular la ambulancia por el centro de la vía.
Finalmente, para las vías con tres carriles del mismo sentido, la Guardia Civil recomienda que los vehículos del carril izquierdo se peguen a la mediana (zona central que separa físicamente los sentidos de circulación en vías), mientras que los del carril central y derecho se desvíen hacia la derecha, dejando una zona entre el carril izquierdo y el central despejada para la ambulancia.
Normativa de la DGT para 2026
A esta publicación de X se suma la normativa que la DGT anunció el año pasado: "La reacción anticipada de los conductores, abriendo un pasillo central, facilita sobremanera el paso de vehículos prioritarios". Es por ello por lo que la Dirección General de Tráfico decidió hacer "obligatorio este comportamiento" en la nueva reforma del Reglamento General de Circulación.
Además, para este 2026, la DGT empezará a alertar sobre las emergencias a los conductores, que podrán prepararse con antelación para facilitar el paso a los vehículos prioritarios, incluso antes de que lleguen sus señales acústicas y luminosas. Esto será posible a través de la plataforma DGT 3.0.
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