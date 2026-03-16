En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: "No tenía ni idea de las obras"

El tren de Media Distancia ha salido muy puntual, para los estándares de Renfe, de la estación de França. Tan solo dos minutos después de lo previsto, a las 18.33 horas, el R15 con destino Reus -- la línea todavía no ha recuperado el servicio hasta Riba-roja d'Ebre-- ha alcanzado la playa de vías de la Barceloneta y ha puesto rumbo a Passeig de Gràcia. Este convoy, sin embargo, no seguirá el trayecto habitual por los túneles del Garraf, cerrados desde este lunes para los Regionals por obras, sino que se desviará por Vilafranca del Penedès. Este plano redibujado de la línea le otorgará un dudoso valor a este Media Distancia, y es que se convertirá en el primer tren en dirección Tarragona que, 55 días después, vuelva a circular con pasajeros por el tramo en el que se produjo el accidente de Gelida. Hasta ahora, solo habían pasado por ese punto trenes de mercancías.

Antes, por la mañana, eso sí, ya han circulado otros dos trenes con pasajeros por este punto del Alt Penedès. Y es que en el marco del plan alternativo de transporte que Renfe, Adif y el departament de Territori han dispuesto para el corte de los túneles del Garraf, se ha establecido que los dos primeros Regionals de la mañana que salen de Reus --el R15 de las 5.36 y el R14 de las 7.06-- vayan por Vilafranca y no se detengan en Sant Vicenç de Calders ni fuercen a sus pasajeros a continuar hasta El Prat de Llobregat por carretera. Lo mismo ocurre por la tarde, el R15 de las 18.31 y el R14 de las 20.01 son los únicos Regionals del sur que circulan por Barcelona estos días y llegan hasta Reus por Vilafranca y, por ende, recuperan la circulación por el tramo accidentado de Gelida.

Regionals y no Rodalies

El reestreno de este tramo, que ha partido en dos a la línea R4 desde el pasado 20 de enero, podría haber tenido más fuerza. El secretario de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, situó este lunes 16 de marzo como la fecha en la que también los Rodalies volverían a circular por el fatídico punto. El propio Nadal, sin embargo, admitió este fin de semana que la reapertura total tendría que esperar unos días para que todas las autorizaciones de circulación estén listas.

Nadal, en un intercambio de mensajes a través de X, aseguró a los usuarios que si los Regionals pueden circular y los Rodalies no es porque los certificados que requieren son diferentes en ambos casos. Sea como fuere, el R15 que ha salido de la estación de França a las 18.33 ha tardado media hora en salir de Barcelona, previa parada en Passeig de Gràcia y Sants. El tren, que contaba con una larga hilera de vagones que llenaban completamente los andenes, ha podido dar cabida, de sobras, a todos los pasajeros que han optado por usarlo. En los vagones, no se oía más que la risa callada de algun joven o el tecleo de algun ordenador portátil.

Allí estaba Dolors Torné, que ha preferido alargar su trayecto unos 40 minutos: "Prefiero sentarme e ir avzanando algo de faena, ya no tengo prisa", asegura. Por la mañana, Torné, que por trabajo tiene que ir tres veces por semana a Barcelona, ha optado por ir en bus. "Por la mañana sí que tengo que tener un poco de margen para llegar a tiempo", explica. El trayecto de vuelta de este lunes, aunque más largo, le ha sido más placentero. "Normalmente este tren va lleno a reventar, me ha sorprendido mucho cuando me he subido", relata. "Supongo que la gente ya se las ha ingeniado para ir de otra manera", reflexiona.

Jorge, por su parte, ha tenido más suerte, porque "no tenía ni idea de las obras" en el Garraf. "Cogí el primer tren de la mañana y me dormí... Solo sé que fue directo a Barcelona como de costumbre", explica Jorge, que por la mañana viajaba con su hija. A la hora de regresar a su casa en Vila-seca, la fortuna le ha vuelto a sonreír. "Me di cuenta de que iba por Vilafranca por el GPS, me parecía muy raro la vuelta que estaba dando", reflexiona.

Un tramo más lento

Y es que, una vez fuera de Barcelona, el tren de Media Distancia recorre el trazado habitual de la R4 a buen ritmo, aunque con paradas de corta duración en estaciones como Molins de Rei o Martorell, en las que no admitía pasaje. Hacia las 19.34, el tren alcanzaba el punto del accidente. No se podía apreciar el talud reconstruido en el que han trabajdo los agentes del Ministerio de Transportes porque no había ni un ápice de luz. Solo el ritmo, marcadamente lento por la limitación temporal de velocidad que aún impera en la zona, indicaba que el tren había llegado al punto en el que se desató una de las peores crisis de movilidad en Catalunya de las últimas décadas.

Sin más incidentes, el tren ha acabado llegando a Sant Vicenç de Calders cerca de las 20.25 horas. Algunos de los pasajeros, tan confundidos como Jorge, se han asomado al andén para preguntar si el tren llegaba hasta Reus y cuánto tardaría. "Ni idea, creo que sí", espetaba uno de los informadores presentes en la estación. Casi, con la duda, los pasajeros han acabado prosiguiendo su viaje hacia, efectivamente, Reus. El tren ha acabado yéndose con 12 minutos de retraso respecto a lo programado. Así que, de nuevo, un tren puntual para los estándares de Renfe.