Mònica, única pasajera de uno de los autocares sustitutorios de Rodalies por los cortes del Garraf: "Todo el bus para mí sola"

Los usuarios del corredor sur de Rodalies están, para bien o para mal, acostumbrados a los cortes y a las restricciones de servicio como la que este lunes ha empezado por las obras de mantenimiento en los túneles del Garraf. Esta vez es diferente porque, al contrario de lo que ha sido habitual en los últimos cortes de este tipo, los buses sustitutorios que partían de Sant Vicenç de Calders acababan su trayecto en El Prat de Llobregat y no en la Zona Universitaria de Barcelona.

La idea del Govern fue reforzar la afluencia de trenes que paran en esta estación del Baix Llobregat, que además tiene buenas conexiones en metro y bus metropolitano a la capital catalana. Sin embargo, plataformas como Dignitat a les Vies, que habían pedido que los buses a El Prat fueran complementarios al habitual servicio de autocares sustitutorios hasta Barcelona, no han tomado bien el cambio.

Sea como fuere, la situación esta mañana de lunes en El Prat ha sido de absoluta tranquilidad. Los transbordos entre tren y bus, una de las principales preocupaciones de las plataformas cuando revisaban el plan alternativo de transporte urdido por Adif, Renfe y el departament de Territori, se han dado sin mayor problema. La situación en la estación contrastaba con la situación en el interior de algunos trenes, llenos a rebosar ya que, pese al refuerzo del servicio, se han producido algunos retrasos en la hora punta.

La única pasajera

El viaje, pues, ha sido algo más placentero para los usuarios que han optado por coger alguno de los autocares fletados por Rende. Es el caso de Mònica que llegaba alrededor de las 8.00 horas a la estación de El Prat. Sabiendo que este lunes empezaba el corte, ha salido de su casa en Calafell a las 7.00 y en vez de coger la R2Sud hasta Passeig de Gràcia como de costumbre para llegar a su puesto de trabajo a las 10.00 horas, ha optado por tomar un tren en la dirección contraria y recorrer una parada hasta Sant Vicenç de Calders.

Allí se ha topado con la sorpresa, era la única pasajera de todo el autocar. “Todo el bus para mí sola”, ha explicado sonriente esta mujer, que reconoce que ha tenido que adaptar todos sus horarios en casa para sobrellevar la reducción de trenes. “He tenido que dejar a mi hija con mi madre toda la semana, tendré que ir probando a ver cuál es la mejor manera de llegar a tiempo al trabajo”, ha explicado. “De momento, el primer día bien”, ha celebrado.

Mònica, junto al autocar en el que viajado sola esta mañana desde Sant Vicenç de Calders. / MANU MITRU / EPC

También ha ido a tiempo Pol Alcaide, que estudia derecho en la Universitat Pompeu Fabra y viene cada día a Barcelona desde Torredembarra. Esta mañana, como casi siempre, su tren de la R15 ha llegado a la estación con unos cinco minutos de retraso. Tras una parada, ha bajado en Sant Vicenç de Calders. Su Regional llevaba casi 20 minutos de demora acumulada, pero el bus sustitutorio que tenía que coger les ha esperado. "Hemos tardado solo 50 minutos, así que bastante bien", ha celebrado el estudiante, que agradece que los autocares lleguen hasta El Prat de Llobregat y no a la Zona Universitaria como en otros cortes.

"Está en la otra punta de dónde queda mi campus", ha lamentado. "De momento, a todos los exámenes que tenía que hacer a primera hora [8.30 horas] he llegado a tiempo", dice antes de dirigirse al andén para retomar su camino. Su tren de la R2Sud hasta estación de França ha tardado unos cinco minutos en llegar al andén.

Pol Alcaide, en el vestíbulo de la estación de El Prat de Llobregat. / MANU MITRU / EPC

Vacaciones truncadas

Menos contento estaba Iván, que hablaba visiblemente consternado con la quincena de informadores que rondaban por la estación de El Prat. "Cogí el billete 'online' y no me fijé en la letra pequeña que indicaba que el trayecto sería por carretera hasta Sant Vicenç de Calders", ha lamentado el hombre, que aprovecha sus vacaciones para ir a las Falles de València con la R16. "Me han dicho que podré coger un tren para las 10.45 horas, ya llegaba justo para mi entrada en el hotel con el de las 8.30 horas, espero que no me digan nada", explica este usuario, que ha acabado cogiendo uno de los buses sustitutorios en dirección Sant Vicenç de Calders. "Es la primera vez que cojo un billete con Regionals, y también la última", ha sentenciado el hombre.

Iván, antes de coger el bus sustitutorio hacia Sant Vicenç de Calders / MANU MITRU / EPC

Para usuarios más frecuentes del servicio, como Maite, el problema de este lunes es que los cambios en los horarios de la R2Sud han afectado de rebote a otras líneas, sobre todo la R2Nord. Para esta pasajera, que viene a trabajar al Mas Blau cada día desde Badalona, el principal inconveniente ha sido la incertidumbre. "Se mueven todos los horarios y no tenemos manera de saber a qué hora pasan, y te quedas pasmada en el andén", ha denunciado.