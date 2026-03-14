Se derrumba parte de un puente de La Garriga afectado por las obras de la R3 y el Ayuntamiento apunta a una "mala ejecución"

El Ayuntamiento de La Garriga ha cortado la avenida Onze de Setembre después de que se haya derrumbado parte de un puente afectado por las obras de la R3, sin provocar heridos. El consistorio asegura que se trata de una zona de riesgo para la seguridad y denuncia que se debe a una "mala ejecución de las obras". Por ello, anuncian que exigirán explicaciones y responsabilidades. La avenida Onze de Setembre es, según fuentes municipales, una vía muy concurrida y una zona de paso entre las zonas este y oeste del municipio. El derrumbe se ha producido a media mañana, justo en un momento en que no circulaba ningún vehículo y por eso no se han tenido que lamentar heridos.

Las obras de la R3 provocan restricciones de movilidad en esta zona desde el pasado mes de enero y desde el Ayuntamiento afirman que hace tiempo que se quejan de que no se están ejecutando "en condiciones".