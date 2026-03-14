Sanciones
Manresa reactiva la cámara que puso 2.000 fotomultas en mes y medio y que retiró por "información insuficiente"
Los avisos se están distribuyendo entre el vecindario y los equipamientos del entorno para garantizar la máxima difusión antes de su entrada en funcionamiento en marzo
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Francesc Galindo
El Ajuntament de Manresa activará el próximo 16 de marzo el sistema de control de acceso mediante cámaras fotográficas en la intersección de la calle Barreres con la calle d’en Tahones. Las fotomultas volverán a imponerse después de una pausa porque la cámara, que había sido desplazada, puso más de dos mil sanciones entre el 24 de noviembre y el 12 de enero. Las multas fueron retiradas porque el gobierno aceptó el ruego del grupo municipal de Junts, que consideraba insuficiente la información proporcionada.
Esta medida se aplica porque las obras de mejora realizadas recientemente en la calle Santa Maria han ampliado la isla de peatones del Centro Histórico y han reorganizado la movilidad en este entorno. El equipo de gobierno de ERC, PSC e Impulsem continúa defendiendo que "tiene como objetivo garantizar la seguridad de los peatones, consolidar la pacificación del tráfico y preservar la calidad del espacio público en esta zona".
Señalización reforzada
El sistema controla el acceso de vehículos y sanciona automáticamente a aquellos que circulen sin autorización. La señalización vertical se ha reforzado para facilitar su visibilidad.
Los vecinos y vecinas, empresas o quien tenga una plaza de aparcamiento en la zona que ahora se integra en la isla de peatones, deben solicitar autorización para poder circular. La autorización se puede pedir en línea o presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) o en las Oficinas de Seguridad Ciudadana.
El consistorio pide a la ciudadanía que "revise la señalización antes de acceder a la zona y que utilice itinerarios alternativos si no dispone de autorización".
Los avisos informativos se están distribuyendo entre el vecindario y los equipamientos del entorno para garantizar la máxima difusión antes de la entrada en funcionamiento del sistema de control de acceso.
Para regular la isla de peatones eficazmente, la cámara de control de accesos, que ahora se reactiva después de unas semanas en las que estuvo inactiva para mejorar la señalización, se trasladó a la calle Barreres, pasado el cruce con la calle Tahones. Por tanto, los vehículos sin autorización deben acceder a la calle Arbonés y a la plaza Palmira Jaquetti Isant (Conservatorio de Música y Juzgados) por la calle Barreres, calle Tahones y calle Campanes, que se invirtió de sentido, siendo la salida de vehículos de la calle Arbonés por el Passeig de la República.
En concreto, se incorporaron a la isla de peatones los inmuebles de la calle Barreres entre la calle Tahones y la Plaça Gispert, la calle Sant Francesc entre la Plaça Gispert y la calle Campanes, la calle Santa Maria, la calle Ignasi Balcells y el Passatge de la Sederia.
Acceso a la isla de peatones
Encontrarán toda la información sobre quién puede solicitar la autorización y cómo hacerlo accediendo al enlace de la página web del Ajuntament de Manresa.
¿Quién puede solicitarla?
Cualquier persona que tenga su domicilio particular, sede social o plaza de aparcamiento en una de las vías donde está restringida la circulación.
¿Cómo solicitar la autorización y obtener más información?
Telemáticamente: accediendo a https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1253
Presencialmente: en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) (Plaça Major, 1) o en las Oficinas de Seguridad Ciudadana (calle del Bruc, 33-35).
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