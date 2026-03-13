El nuevo servicio de Uber: solicitar viajes exclusivamente con mujeres para evitar situaciones incómodas

La mayoría de mujeres del planeta ha vivido alguna vez una experiencia de violencia de género. De hecho, según los datos de Eurostat, un tercio de las mujeres de la UE han sido víctimas de violencia en el hogar, en el trabajo o en público.

Esos mismos datos sostienen, además, que esta situación es más común en mujeres jóvenes, que afirman haber experimentado mayores niveles de acoso sexual que las mujeres de más edad.

La plataforma tecnológica que conecta usuarios con conductores Uber se ha mostrado sensible con esta situación y ha decidido cuidar la seguridad y protección de las mujeres. Para ello, la empresa asegura que "se compromete a ayudar a combatir la violencia de género en nuestra plataforma y en las comunidades donde operamos. Nos esforzamos por asociarnos con expertos y defensores a nivel mundial para crear conciencia, ofrecer información y recursos y diseñar productos y políticas sobre el trauma y enfocados en las personas sobrevivientes".

Mujeres conductoras

A mediados de febrero, la empresa anunció un nuevo programa en el que las mujeres son las protagonistas. Con el nombre ‘Mujeres Conductoras’, este nuevo proyecto permite que las pasajeras puedan solicitar viajes exclusivamente con mujeres conductoras a través de la app de Uber. Su funcionamiento es como cualquier otro servicio de la plataforma.

Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal, ha anunciado a la agencia de noticias Servimedia: "Con 'Mujeres Conductoras' queremos dar respuesta a una necesidad real que nos han trasladado muchas mujeres que utilizan nuestra plataforma. Se trata de ofrecer más opciones, más comodidad y más control, tanto a la hora de moverse por la ciudad como de trabajar en el sector de la movilidad".

Expansión por toda España

Este nuevo servicio lleva en funcionamiento desde el día 10 de febrero en Barcelona, Sevilla, Madrid, Málaga, València y Mallorca. Según la empresa, tiene el objetivo de seguir ampliándose progresivamente a otras ciudades del país.

Para ayudar a dar relevancia a esta nueva iniciativa, la empresa quiere crear una comunidad de mujeres conductoras. Desde octubre de 2022, Uber ha celebrado mensualmente eventos organizados por mujeres, donde estas pueden conocer a otras conductoras e intercambiar experiencias. Este programa se llama GigSister.