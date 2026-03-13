Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránJameneíEstrecho de OrmuzRodaliesMañuecoElecciones BarçaAlbaresEmpleo públicoTrumpTorrenteSolCollserolaBarcelona
instagramlinkedin

Contra el acoso sexual

El nuevo servicio de Uber: solicitar viajes exclusivamente con mujeres para evitar situaciones incómodas

La aplicación ofrece a las usuarias la opción de elegir el programa 'Mujeres conductoras', disponible ya en seis ciudades españolas

El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor

Solo el 6% de los taxistas son mujeres, pero se sienten "más respaldadas"

Una mujer conduce un coche.

Una mujer conduce un coche. / Pexels / Antoni Shkraba Studio

Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La mayoría de mujeres del planeta ha vivido alguna vez una experiencia de violencia de género. De hecho, según los datos de Eurostat, un tercio de las mujeres de la UE han sido víctimas de violencia en el hogar, en el trabajo o en público.

Esos mismos datos sostienen, además, que esta situación es más común en mujeres jóvenes, que afirman haber experimentado mayores niveles de acoso sexual que las mujeres de más edad.

La plataforma tecnológica que conecta usuarios con conductores Uber se ha mostrado sensible con esta situación y ha decidido cuidar la seguridad y protección de las mujeres. Para ello, la empresa asegura que "se compromete a ayudar a combatir la violencia de género en nuestra plataforma y en las comunidades donde operamos. Nos esforzamos por asociarnos con expertos y defensores a nivel mundial para crear conciencia, ofrecer información y recursos y diseñar productos y políticas sobre el trauma y enfocados en las personas sobrevivientes".

Mujeres conductoras

A mediados de febrero, la empresa anunció un nuevo programa en el que las mujeres son las protagonistas. Con el nombre ‘Mujeres Conductoras’, este nuevo proyecto permite que las pasajeras puedan solicitar viajes exclusivamente con mujeres conductoras a través de la app de Uber. Su funcionamiento es como cualquier otro servicio de la plataforma.

Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal, ha anunciado a la agencia de noticias Servimedia: "Con 'Mujeres Conductoras' queremos dar respuesta a una necesidad real que nos han trasladado muchas mujeres que utilizan nuestra plataforma. Se trata de ofrecer más opciones, más comodidad y más control, tanto a la hora de moverse por la ciudad como de trabajar en el sector de la movilidad".

Expansión por toda España

Este nuevo servicio lleva en funcionamiento desde el día 10 de febrero en Barcelona, Sevilla, Madrid, Málaga, València y Mallorca. Según la empresa, tiene el objetivo de seguir ampliándose progresivamente a otras ciudades del país.

Noticias relacionadas y más

Para ayudar a dar relevancia a esta nueva iniciativa, la empresa quiere crear una comunidad de mujeres conductoras. Desde octubre de 2022, Uber ha celebrado mensualmente eventos organizados por mujeres, donde estas pueden conocer a otras conductoras e intercambiar experiencias. Este programa se llama GigSister.

TEMAS

  1. Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde
  2. Al menos seis meses de lista de espera para diagnosticar trastornos de aprendizaje en Catalunya
  3. Investigadores españoles identifican una huella inmunitaria en sangre que predice la respuesta a la quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón
  4. Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público
  5. Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a 'buscar y destruir' células enfermas
  6. Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
  7. El servicio de Rodalies seguirá siendo gratis hasta finales de marzo
  8. El imparable avance de la enfermedad renal crónica que ya padecen 7 millones de españoles: 'Es un auténtico tsunami

Ni alcohol ni velocidad: esta es la causa real de la mayoría de accidentes en Barcelona

Ni alcohol ni velocidad: esta es la causa real de la mayoría de accidentes en Barcelona

El nuevo servicio de Uber: solicitar viajes exclusivamente con mujeres para evitar situaciones incómodas

El nuevo servicio de Uber: solicitar viajes exclusivamente con mujeres para evitar situaciones incómodas

Ir de Barcelona a Sitges en coche por la C-32 ya puede salir más caro que un vuelo de ida y vuelta a Mallorca

Ir de Barcelona a Sitges en coche por la C-32 ya puede salir más caro que un vuelo de ida y vuelta a Mallorca

Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

Nuevo suplemento de hasta 140 euros por no cumplir con la normativa de equipaje de Iberia

Nuevo suplemento de hasta 140 euros por no cumplir con la normativa de equipaje de Iberia

Manresa reactiva la cámara que puso 2.000 fotomultas en mes y medio y que luego retiró por "información insuficiente"

Manresa reactiva la cámara que puso 2.000 fotomultas en mes y medio y que luego retiró por "información insuficiente"

La DGT activa 33 nuevos radares en marzo: consulta aquí dónde están y cuándo empezarán a multar

La DGT activa 33 nuevos radares en marzo: consulta aquí dónde están y cuándo empezarán a multar

Un radar dispara las multas por dirección prohibida y recauda 80.000 euros para el ayuntamiento

Un radar dispara las multas por dirección prohibida y recauda 80.000 euros para el ayuntamiento