IránJoan LaportaTrumpFrancisca CadenasMeloniIone BelarraMiranda de EbroPeste porcinaCollserolaEncuestas Castilla y LeónEuriborRenta 2026VinoPerrosVelellas
Movilidad

Ir de Barcelona a Sitges en coche por la C-32 ya puede salir más caro que un vuelo de ida y vuelta a Mallorca

Con los peajes vigentes en 2026 y con la gasolina en 1,679 euros y el diésel en 1,802, el trayecto por los túneles del Garraf ya compite con el precio de una escapada aérea low cost

Los precios del diésel y la gasolina se desbocan con la mayor subida de los últimos cuatro años

C-32 en dirección Garraf.

C-32 en dirección Garraf. / GUILLERMO MOLINER / ARCHIVO

Barcelona
Coger el coche para viajar desde Barcelona hasta Sitges por la autopista C-32 ya puede salir más caro que tomar un vuelo de ida y vuelta desde El Prat a Palma de Mallorca.

Con los precios actuales del carburante1,679 euros el litro de gasolina y 1,802 euros el de diésel este jueves– y las tarifas de peaje vigentes en 2026, la suma del combustible y del peaje convierte un desplazamiento habitual dentro de Catalunya, de alrededor de 40-45 kilómetros, en un gasto que ya supera algunas ofertas aéreas de ida y vuelta.

Peaje y gasolinera, la combinación que dispara el precio

El peaje para turismos entre Barcelona/C-32 y Sitges Nord/C-31 asciende este año a 8,42 euros por trayecto, según la tabla oficial de tarifas de la concesionaria. Eso significa que solo en peajes, ir y volver entre la capital catalana y la localidad del Garraf cuesta 16,84 euros.

A esa cifra hay que añadir el combustible. Tomando como referencia un turismo medio, el gasto total del desplazamiento de ida y vuelta entre Barcelona y Sitges se sitúa en el entorno de los 25 euros de media, entre peaje y carburante, para vehículos con consumos habituales. Es decir, un viaje corto por carretera dentro de la provincia ya puede costar más que un billete de avión de ida y vuelta a Baleares.

La comparación llama todavía más la atención al revisar el mercado aéreo. Actualmente se pueden encontrar vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Palma de Mallorca desde 20 euros en buscadores como Kayak y Skyscanner, con precios localizados para las próximas semanas.

Uno de los peajes de la C-32 sud, en una imagen de archivo

Uno de los peajes de la C-32 sud, en una imagen de archivo / Josep Garcia

El contraste evidencia el peso que siguen teniendo algunos peajes en Catalunya pese a la liberalización de buena parte de la red de autopistas en los últimos años. La C-32 entre Castelldefels y Sitges, a través de los túneles del Garraf, continúa siendo uno de los casos más claros: un trayecto relativamente corto, pero con un coste fijo lo bastante elevado como para competir con una conexión aérea low cost.

Bonificaciones en la C-32

Una de las formas de reducir la factura es acogerse a las bonificaciones disponibles para usuarios registrados. La concesionaria mantiene descuentos del 50% en determinados viajes de ida y vuelta realizados en días laborales y en menos de 24 horas con el mismo origen y destino en el tramo Castelldefels-Sitges. Para beneficiarse de esta rebaja, es obligatorio "llevar la App abierta durante todo tu trayecto, para que se pueda realizar la lectura en las antenas de los accesos".

TEMAS

