Nuevo suplemento de hasta 140 euros por no cumplir con la normativa de equipaje de Iberia
La compañía aérea cobra un importe extra sobre los equipajes
Guía definitiva para no pagar de más por tu equipaje de mano en 2026: medidas, trucos y letra pequeña de Ryanair, Vueling, Iberia y compañía
Equipaje de mano: lo que debes saber para evitar pagar de más en tu vuelo
Cuando se está organizando un viaje, una de las cosas que más preocupa y que más trabajo cuesta es organizar la maleta. Cada compañía aérea tiene su propia normativa sobre el equipaje permitido a bordo. Recientemente, Iberia ha cambiado su normativa: los equipajes irregulares tendrán un coste extra.
Iberia siempre ha tenido una política muy definida respecto a sus condiciones para viajar sin pagar más por el equipaje: se adapta a los estándares mínimos de la Unión Europea, dejando a sus pasajeros viajar con un artículo personal de 40 x 30 x 15 centímetros, y además, el viaje incluye la opción de viajar gratis con una maleta de cabina de 56 x 40 x 25 centímetros de hasta 10 kg.
Equipajes irregulares
A esta normativa se le he añadido una nueva rama: los equipajes irregulares. Según el comunicado publicado en la web de Iberia, "se considera equipaje de forma irregular todo aquel bulto que, por su forma, dimensiones o material esté sujeto a aceptación limitada y pueda interferir en los sistemas automáticos de facturación y gestión del equipaje en los aeropuertos".
La aerolínea se refiere a "bultos de tela flexible y/o con forma ovalada, redonda o circular, así como paquetes o bolsas de plástico blando o plastificado y embalajes de uso doméstico o rudimentario".
El comunicado sigue explicando que "este tipo de equipaje exige un manejo y tratamiento específico. Por ello, nos reservamos el derecho a rechazarlo por motivos de seguridad u operativa si no cumple con las condiciones necesarias. Su aceptación quedará supeditada a la inspección en el mostrador de facturación, lo que implicará las siguientes condiciones: se gestionará en los mostradores destinados a equipajes especiales, podrá ser ubicado en una bodega especial y se aplicará un cargo específico suplementario conforme a la tabla de precios vigente".
Tarifas de la normativa
Las tarifas que ha impuesto Iberia van desde los 35 euros para vuelos por España, excluyendo Canarias; 60 euros para vuelos a Canarias, Europa, Norte de África y Oriente Medio; y, finalmente, 140 euros para vuelos a América y Asia. Estos precios son para los vuelos directos; si incluyen alguna conexión, los precios suben.
La compañía aérea finaliza el comunicado con un aviso: "Para garantizar un transporte seguro y evitar incidencias, te recomendamos el uso de maletas rígidas de forma rectangular o estable, que faciliten su manejo y acomodo en los contenedores de bodega".
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
- Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
- Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
- Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores