La DGT activa 33 nuevos radares en marzo: consulta aquí dónde están y cuándo empezarán a multar

Para reforzar la seguridad en las carreteras, la DGT ha anunciado la instalación de 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. De ellos, 20 serán fijos, mientras que los 13 restantes serán de tramo.

Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera y sus ubicaciones están a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Estos nuevos radares forman parte de un plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación.

De esos 122 radares, ya se han puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026, según ha publicado la DGT en un comunicado oficial en su web.

Ubicación radares

La distribución de los radares es sencilla. Los tipo tramo se ubican tres en Alicante -en las vías A-31 y A-7-, cuatro más en Ávila -en las vías AV562 y N-403-, uno más en Las Palmas -ubicado en la carretera GC-23-, dos en la M-501 de Madrid, otros dos en Málaga -en la vía A-355- y, finalmente, uno en la CV-30 de Valencia.

Por otro lado, los de tipo fijo se encuentran: los dos primeros en Asturias -en las vías AS-116 y AS-377-; cuatro repartidos por Cantabria y A Coruña -por las carreteras N-611, CA-142, CA-141 y N-550-; en Las Palmas -en la carretera GC-20-; hay uno en la CL-623 de León; y dos más en Madrid, ubicados en las vías M-601 y M-100.

La lista continúa con seis radares repartidos por Murcia, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Tenerife y Toledo, en las vías RM-620, VG-20, SG-205, A-8077, TF-1 y CM4008; uno más en la CV-400 de Valencia, otro en la VA-30 de Valladolid; y finalmente, los dos últimos ubicados en la N-232 de Zaragoza.

Primeras multas

La Dirección General de Tráfico advierte de que, "durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente".

La DGT finaliza advirtiendo: "Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico, sino también que, a mayor velocidad, más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también el de heridos graves".