Un radar dispara las multas por dirección prohibida y recauda 80.000 euros para el ayuntamiento

Las infracciones al volante pueden salir caras y más si se convierten en una costumbre, pero mientras unos pierden 200 euros y cuatro puntos del carnet de conducir, otros ganan. En el caso de Museros ha sido el ayuntamiento el que ha sumado al presupuesto cerca de 80.000 euros en multas de tráfico.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la calle Francesc de Vinatea, en las inmediaciones de una cadena de supermercados, se han convertido en el testigo silencioso de una infracción que lejos de ser aislada se repite con más frecuencia de la deseada. El circuito consta de un cámara OCR para la lectura de matrículas y otra de entorno para la captura de vídeo en tiempo real.

La Policía Local advirtió al consistorio de que un gran número de vehículos que salen del párquing del establecimiento comercial, lo hacen en dirección prohibida, una maniobra considerada grave por la normativa de tráfico, poniendo en peligro la seguridad vial.

Vigilancia previa de la Policía Local

Durante cerca de una hora de vigilancia a pie de calle, antes de tomar la iniciativa de implantar el sistema, los agentes llegaban a contabilizar hasta una decena de conductores infractores, por lo que, según la recomendación del cuerpo local, el consistorio instaló la cámara en el mes de julio, junto con una activa campaña de información por redes sociales y canales oficiales.

El resultado fue demoledor, con más de un centenar de sanciones al día durante todo el horario comercial que podían alcanzar las 120. Aunque han ido disminuyendo con el paso del tiempo, siguen registrándose con un goteo continuo con una media de entre 20 y 30 diarias.

Seguridad vial

“Nuestro afán no es recaudatorio”, explica la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, “es un cruce peligroso y con la señalización pretendíamos que fuera una cuestión disuasoria y aumentar la seguridad vial en la zona”. Aún así, no se ha podido evitar el aluvión de multas a los infractores, que “no esperábamos”, como puntualiza Civera, muchos de ellos, reincidentes.

No obstante, parece ser que la campaña informativa entre la población surtió efecto, porque como matiza la alcaldesa, “el 90% de las sanciones que se han emitido no pertenecen al padrón de vehículos registrados en el Ayuntamiento”.

Civera se siente satisfecha con el resultado y advierte de que “estamos estudiando otros puntos conflictivos para instalar este mismo sistema”.

Los casos de Vinalesa y Burjassot

Aunque no son las mismas circunstancias, ni la misma infracción, no ha ocurrido lo mismo con el radar Foto Stop de Vinalesa, que tras meses de sanciones y cientos de quejas vecinales acabó desconectándose.

El propio alcalde, Javier Puchol, asegura que de haberlo sabido “no lo habría instalado”. Y es que en unos meses de funcionamiento los vecinos se alzaron en pie de guerra y recogieron más de 500 firmas en contra del sistema que captaba a los conductores que en lugar de hacer un “Stop” hacían un “Ceda al paso” en el cruce de la calle Mayor, con sanciones de 200 euros, 100 si se paga anticipadamente, y la retirada de cuatro puntos del carnet. El sistema vigilaba, además, el peso de la carga de los camiones, aunque ahora ha quedado como meramente informativo.

En Burjassot, los conductores pillados por uno de estos Foto Stop también se cuentan por cientos y ya hay algún intento de formar una plataforma de afectados, a pesar de ser sabedores de que la infracción se ha cometido. En el caso de este municipio de l’Horta Nord, la cámara se ubica en la rotonda del Hospital IMED desde el pasado mes de junio, y fuentes municipales justifican que el objetivo es el de la “seguridad, para evitar que la acumulación de tráfico no rebase la CV-35”.

Noticias relacionadas

Otro de los municipios que ha implementado este sistema de cámaras de control de infracciones en la comarca de l’Horta Nord, ha sido Meliana, para solucionar uno de los puntos conflictivos de acceso a la localidad con el fin de evitar que los vehículos se salten una doble línea continua.