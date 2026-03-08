Vuelve a circular la RL4 en el tramo Calaf-Cervera tras dos deslizamientos y un árbol caído

La línea RL4 se ha reabierto finalmente. Tras un fin de semana en el que la línea ha sido cerrada al tráfico por dos incidencias distintas, a las17 horas de la tarde del domingo, fuentes de Renfe han asegurado que se había retirado el árbol que había caído en la vía.

Por la mañana, se retiró la tierra y la piedra de los desprendimientos entre Manresa y Calaf, cerca de la población de l'Alta Segarra, pero entre Calaf y Cervera la circulación se había mantenido cortada hasta ahora por la caída de un árbol. El servicio de Manresa a Calaf, cortado ayer por un deslizamiento, se ha podido restablecer durante la noche después de que los técnicos trabajaran para reparar la vía, pero a las 8:30 de la mañana ha caído un árbol sobre la infraestructura ferroviaria que ha obligado a volver a cortar el servicio. Cuando el servicio de tren está cortado, Renfe sigue habilitando un servicio de autobús.

Dos desprendimientos el sábado

Según informaron Adif y Renfe, la primera incidencia se detectó ayer hacia las 10 de la mañana entre las estaciones de Manresa y Calaf, cuando una acumulación de sedimentos invadió la infraestructura ferroviaria y obligó a detener inmediatamente el servicio. Poco después se produjo un segundo desprendimiento entre Calaf y Cervera, lo que terminó de bloquear todo el segmento central de la línea.

El deslizamiento inicial afectó directamente al tren de media distancia MD 15632, que hacía el trayecto entre Lleida Pirineus y Manresa, según dijo en un comunicado Adif en la red social X. El convoy tuvo que retroceder hasta la estación de Calaf, donde los pasajeros bajaron para continuar el viaje con un servicio alternativo de autobuses habilitado por la compañía. No hubo heridos ni daños materiales en el tren.

Los deslizamientos y la caída de árboles tienen una relación directa con las lluvias de las últimas semanas y meses. También hay algún punto de agua en esta misma línea por el mismo fenómeno. Las tierras acumulan mucha precipitación y cuando llueve el suelo no acepta demasiada cantidad de agua.

Un problema general de circulación

Los viajes de la RL4 y de la R4, el tramo de Manresa a Barcelona, sufren cortes, restricciones y retrasos desde hace meses. Esta mañana de domingo, viajeros que hacían el trayecto de Manresa a Barcelona explicaban con estupefacción cómo el tren que les tenía que llevar a la capital catalana se ha detenido en Terrassa, les han hecho bajar y han hecho pasar a los pasajeros a un descampado.

Noticias relacionadas

Dentro del tren se ha encendido un rótulo que indicaba que aquel convoy iba en dirección Martorell, pero finalmente los pasajeros que querían llegar a Barcelona han tenido que subir a otro tren diferente. Pasajeros del convoy han explicado que la información que reciben en estos lugares de espera es deficiente y confusa. Y han lamentado la larga duración del viaje con todas estas incidencias que se añaden a los pasos en tramos de velocidad limitada.