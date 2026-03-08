Baix Llobregat
Restablecida la circulación de trenes en la R2 y la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà tras una avería en la infraestructura
También afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17
Una avería en la infraestructura ha obligado a cortar durante unos minutos este domingo por la tarde la circulación de trenes en la R2 y en la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà, en el Baix Llobregat.
Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat a raíz de este incidente que también ha afectado a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, aunque ya se ha restablecido la circulación y vuelven a pasar los trenes, pese a que pueden registrarse algunos retrasos.
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
- Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
- Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
- La NASA cambia el rumbo de un asteroide y da un paso clave para defender la Tierra
- Estado de los embalses hoy, 7 de marzo en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família de Barcelona
- La ley es más exigente con la temperatura en las granjas que en las aulas: 'Son más importantes los pollos que los niños