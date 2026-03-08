Restablecida la circulación de trenes en la R2 y la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà tras una avería en la infraestructura

Una avería en la infraestructura ha obligado a cortar durante unos minutos este domingo por la tarde la circulación de trenes en la R2 y en la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà, en el Baix Llobregat.

Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat a raíz de este incidente que también ha afectado a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, aunque ya se ha restablecido la circulación y vuelven a pasar los trenes, pese a que pueden registrarse algunos retrasos.