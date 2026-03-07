Conducción temeraria
Detenido un hombre que conducía drogado al chocar con una furgoneta con seis menores en Tarragona
Ha dado positivo en THC y cocaína. Iba a gran velocidad en una vía con agua acumulada por la lluvia
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado en Tarragona al conductor de un turismo que ha dado positivo por drogas y circulaba por en la carretera C-31b, por provocar una colisión lateral con una furgoneta que ha acabado saliendo de la vía y cayendo en una zona de cañas situada junto a la carretera.
Fuentes de los Mossos d'Esquadra han precisado a EFE que el detenido es un hombre de 56 años que ha dado positivo en THC y cocaína. El detenido conducía a gran velocidad en una vía con agua acumulada por la lluvia y la policía autonómica le atribuye también un delito de conducción temeraria.
En la furgoneta accidentada viajaban dos adultos y seis menores, aunque están bien. Los menores han sido atendidos en CAP de Salou, mientras que un adulto ha resultado herido leves y trasladado al Hospital Joan XIII de Tarragona.
