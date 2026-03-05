Movilidad
Renfe ofrecerá desde el lunes 1.134 plazas diarias más en el corredor Lleida-Tarragona-Barcelona
Renfe aumentará desde el lunes la oferta de plazas diarias en el servicio Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona, sumando 1.134 adicionales de lunes a viernes
Renfe, en el marco del plan de mejora de los servicios Avant, sumará a partir del próximo lunes 1.134 plazas diarias adicionales, de lunes a viernes, en el servicio entre Lleida, Tarragona y Barcelona, según ha informado en un comunicado este jueves.
Este aumento, que supone un 50% más de la oferta total, será posible gracias a la incorporación de trenes de gran capacidad, aportando "mejoras en fiabilidad, accesibilidad y eficiencia energética".
Actualmente, Renfe opera 8 frecuencias diarias entre Lleida, Tarragona y Barcelona.
