Guerra IránBorrasca ReginaEncuesta CEOChiprePatinetePisos Les NausSilvia AbrilEl NiñoZapateroSexoLince ibéricoPan artesanal
Renfe ofrecerá desde el lunes 1.134 plazas diarias más en el corredor Lleida-Tarragona-Barcelona

Renfe aumentará desde el lunes la oferta de plazas diarias en el servicio Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona, sumando 1.134 adicionales de lunes a viernes

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EP

LLEIDA
Renfe, en el marco del plan de mejora de los servicios Avant, sumará a partir del próximo lunes 1.134 plazas diarias adicionales, de lunes a viernes, en el servicio entre Lleida, Tarragona y Barcelona, según ha informado en un comunicado este jueves.

Este aumento, que supone un 50% más de la oferta total, será posible gracias a la incorporación de trenes de gran capacidad, aportando "mejoras en fiabilidad, accesibilidad y eficiencia energética".

Actualmente, Renfe opera 8 frecuencias diarias entre Lleida, Tarragona y Barcelona.

