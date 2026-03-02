El nuevo suplemento de hasta 140 euros: el cambio de normativa de Iberia

Cuando se está organizando un viaje, una de las cosas que más preocupa y que más trabajo cuesta es organizar la maleta. Cada compañía aérea tiene su propia normativa sobre el equipaje permitido a bordo. Recientemente, Iberia ha cambiado su normativa: los equipajes irregulares tendrán un coste extra.

Iberia siempre ha tenido una política muy definida respecto a sus condiciones para viajar sin pagar más por el equipaje: se adapta a los estándares mínimos de la Unión Europea, dejando a sus pasajeros viajar con un artículo personal de 40 x 30 x 15 centímetros, y además, el viaje incluye la opción de viajar gratis con una maleta de cabina de 56 x 40 x 25 centímetros de hasta 10 kg.

Equipajes irregulares

A esta normativa se le he añadido una nueva rama: los equipajes irregulares. Según el comunicado publicado en la web de Iberia, "se considera equipaje de forma irregular todo aquel bulto que, por su forma, dimensiones o material esté sujeto a aceptación limitada y pueda interferir en los sistemas automáticos de facturación y gestión del equipaje en los aeropuertos".

La aerolínea se refiere a "bultos de tela flexible y/o con forma ovalada, redonda o circular, así como paquetes o bolsas de plástico blando o plastificado y embalajes de uso doméstico o rudimentario".

El comunicado sigue explicando que "este tipo de equipaje exige un manejo y tratamiento específico. Por ello, nos reservamos el derecho a rechazarlo por motivos de seguridad u operativa si no cumple con las condiciones necesarias. Su aceptación quedará supeditada a la inspección en el mostrador de facturación, lo que implicará las siguientes condiciones: se gestionará en los mostradores destinados a equipajes especiales, podrá ser ubicado en una bodega especial y se aplicará un cargo específico suplementario conforme a la tabla de precios vigente".

Tarifas de la normativa

Las tarifas que ha impuesto Iberia van desde los 35 euros para vuelos por España, excluyendo Canarias; 60 euros para vuelos a Canarias, Europa, Norte de África y Oriente Medio; y, finalmente, 140 euros para vuelos a América y Asia. Estos precios son para los vuelos directos; si incluyen alguna conexión, los precios suben.

La compañía aérea finaliza el comunicado con un aviso: "Para garantizar un transporte seguro y evitar incidencias, te recomendamos el uso de maletas rígidas de forma rectangular o estable, que faciliten su manejo y acomodo en los contenedores de bodega".