Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaClaudeChemsexMotoGPZapateroEmbalse FoixJuan del ValRosalía
instagramlinkedin

El nuevo suplemento de hasta 140 euros: el cambio de normativa de Iberia

La compañía aérea cobra un importe extra sobre los equipajes

Guía definitiva para no pagar de más por tu equipaje de mano en 2026: medidas, trucos y letra pequeña de Ryanair, Vueling, Iberia y compañía

Equipaje de mano: lo que debes saber para evitar pagar de más en tu vuelo

Mujer en el aeropuerto con varias maletas.

Mujer en el aeropuerto con varias maletas. / ZOWY VOETEN

Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuando se está organizando un viaje, una de las cosas que más preocupa y que más trabajo cuesta es organizar la maleta. Cada compañía aérea tiene su propia normativa sobre el equipaje permitido a bordo. Recientemente, Iberia ha cambiado su normativa: los equipajes irregulares tendrán un coste extra.

Iberia siempre ha tenido una política muy definida respecto a sus condiciones para viajar sin pagar más por el equipaje: se adapta a los estándares mínimos de la Unión Europea, dejando a sus pasajeros viajar con un artículo personal de 40 x 30 x 15 centímetros, y además, el viaje incluye la opción de viajar gratis con una maleta de cabina de 56 x 40 x 25 centímetros de hasta 10 kg.

Equipajes irregulares

A esta normativa se le he añadido una nueva rama: los equipajes irregulares. Según el comunicado publicado en la web de Iberia, "se considera equipaje de forma irregular todo aquel bulto que, por su forma, dimensiones o material esté sujeto a aceptación limitada y pueda interferir en los sistemas automáticos de facturación y gestión del equipaje en los aeropuertos".

La aerolínea se refiere a "bultos de tela flexible y/o con forma ovalada, redonda o circular, así como paquetes o bolsas de plástico blando o plastificado y embalajes de uso doméstico o rudimentario".

El comunicado sigue explicando que "este tipo de equipaje exige un manejo y tratamiento específico. Por ello, nos reservamos el derecho a rechazarlo por motivos de seguridad u operativa si no cumple con las condiciones necesarias. Su aceptación quedará supeditada a la inspección en el mostrador de facturación, lo que implicará las siguientes condiciones: se gestionará en los mostradores destinados a equipajes especiales, podrá ser ubicado en una bodega especial y se aplicará un cargo específico suplementario conforme a la tabla de precios vigente".

Tarifas de la normativa

Las tarifas que ha impuesto Iberia van desde los 35 euros para vuelos por España, excluyendo Canarias; 60 euros para vuelos a Canarias, Europa, Norte de África y Oriente Medio; y, finalmente, 140 euros para vuelos a América y Asia. Estos precios son para los vuelos directos; si incluyen alguna conexión, los precios suben.

Noticias relacionadas y más

La compañía aérea finaliza el comunicado con un aviso: "Para garantizar un transporte seguro y evitar incidencias, te recomendamos el uso de maletas rígidas de forma rectangular o estable, que faciliten su manejo y acomodo en los contenedores de bodega".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  3. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  4. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  5. Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
  6. La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
  7. Marta Lafuente, paciente con diabetes: 'Estuvieron a un paso de amputarme los dedos del pie
  8. Una particular factura 180.000 euros a la Generalitat por llevar muestras de sangre del ICO en coche

El nuevo suplemento de hasta 140 euros: el cambio de normativa de Iberia

El nuevo suplemento de hasta 140 euros: el cambio de normativa de Iberia

Las aerolíneas españolas cancelan más de 30 vuelos por el conflicto en Oriente Medio, la mayoría en Barcelona

Las aerolíneas españolas cancelan más de 30 vuelos por el conflicto en Oriente Medio, la mayoría en Barcelona

Choque aparatoso en la AP-7: dos vehículos volcados provocan colas de hasta 3 kilómetros en Girona

Choque aparatoso en la AP-7: dos vehículos volcados provocan colas de hasta 3 kilómetros en Girona

Barcelona da 600 euros a los motoristas desde este mes para que cambien la moto por otra eléctrica

Barcelona da 600 euros a los motoristas desde este mes para que cambien la moto por otra eléctrica

Multas de 500 euros pese a llevar la baliza V16: debes llevar también este documento obligatorio

Multas de 500 euros pese a llevar la baliza V16: debes llevar también este documento obligatorio

Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis

Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis

Multas de hasta 500 euros por hacer este gesto con tu bicicleta: la DGT lo confirma

Multas de hasta 500 euros por hacer este gesto con tu bicicleta: la DGT lo confirma

Alerta en algunas carreteras españolas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carnet retirado

Alerta en algunas carreteras españolas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carnet retirado