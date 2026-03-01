Seguridad vial
Multas de 500 euros pese a llevar la baliza V16: debes llevar también este documento obligatorio
Los agentes recuerdan los documentos imprescindibles para circular con el vehículo
Más allá de la baliza V-16: multado con 200 euros por no tener un líquido o recambio obligatorio dentro del coche
La Guardia Civil junto a la Dirección General de Tráfico (DGT) se encarga de que los conductores cumplan con la normativa establecida, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto del país.
La baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026, los conductores están obligados a llevar el dispositivo luminoso que sustituye a los triángulos tradicionales en caso de avería o accidente. Esta debe guardarse en un lugar accesible como la guantera o el lateral del vehículo, para que el conductor pueda acceder a ella rápidamente y colocarla en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado. No disponer de ella o utilizar un modelo no homologado está sancionado con 80 euros.
El permiso de circulación
"El Permiso de Circulación es el documento que identifica la titularidad del vehículo, incluidos los vehículos especiales, tanto agrícolas como de obras y servicios", explica la DGT.
Según el artículo 26 del Reglamento General de Circulación: "el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los mismos efectos".
No llevar el permiso de circulación en el vehículo supone una sanción económica de 10 euros. Si el documento no está actualizado, la multa asciende a 80 euros. Sin embargo, en los casos más graves, si el vehículo no tiene permiso de circulación, los conductores se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar los 500 euros.
Documentos obligatorios en el vehículo
Todos los conductores deben llevar en vigor estos tres documentos obligatoriamente en sus vehículos:
- Permiso de conducir
- Permiso de circulación del vehículo
- Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV)
El impuesto de circulación es un documento obligatorio para todos los vehículos matriculados, pero no es necesario llevar el justificante de pago.
