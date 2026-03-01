Choque aparatoso en la AP-7: dos vehículos volcados provocan colas de hasta 3 kilómetros en Girona

Una colisión entre dos vehículos que han quedado volcados ha activado los servicios de emergencia esta tarde en la AP-7, en el punto kilométrico 63,10 en sentido norte, a la altura de Salt. El aviso se ha recibido a las 17.08 horas y, según fuentes policiales, dos personas podrían tener heridas graves.

Según fuentes de los Bomberos, los efectivos habrían tenido que excarcelar a una de las víctimas porque habría quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos. Además, un tercer turismo se habría visto implicado en el accidente, pero sus dos ocupantes habrían salido ilesos.

El accidente se ha producido por causas que, a esta hora, no han trascendido y, de acuerdo con las primeras informaciones disponibles, en principio no sería mortal. La policía deberá aclarar qué ha pasado y cómo se ha producido la colisión, mientras los equipos desplegados han priorizado la seguridad en la vía y la asistencia a los ocupantes de los vehículos.

Normalizado dos horas más tarde

Hacia las siete de la tarde, el tráfico ya se había normalizado y los tres carriles en sentido Figueres volvían a estar operativos.

La incidencia ha obligado a restringir la circulación en este punto de la autopista. Parte de la calzada ha quedado afectada por la posición de los vehículos volcados y por las tareas de los servicios de emergencia, hecho que ha reducido la capacidad de paso en dirección norte y ha generado un cuello de botella en el tramo.

Los Bomberos han intervenido en el lugar de los hechos para estabilizar los vehículos volcados y facilitar las actuaciones en la zona. También los han puesto en una posición más segura para permitir la retirada posterior con grúas. Por su parte, los cuerpos policiales han regulado el paso y han mantenido el acceso operativo para los equipos de emergencias, con el objetivo de evitar nuevos incidentes mientras se trabajaba junto a la calzada.

Un carril operativo

El impacto más visible se ha notado en la movilidad. La AP-7 ha registrado retenciones de unos tres kilómetros en este tramo en sentido norte y solo ha quedado operativo un carril durante casi dos horas. Esta limitación ha ralentizado la circulación y ha provocado paradas intermitentes a medida que los conductores se acercaban a la zona del accidente.