Tráfico blinda la AP-7: seis nuevos carros radar y más controles en los tramos con mayor siniestralidad

La siniestralidad en la AP-7 continúa en el punto de mira de las autoridades y el Servei Català de Trànsit (SCT) quiere convertir la autopista en "una zona de control de velocidad en sus 344 kilómetros". Desde la supresión de los peajes en 2021, ha registrado un fuerte incremento de tráfico, especialmente de vehículos pesados, lo que ha tensionado la vía y ha disparado episodios de congestión.

La propuesta del SCT pasa por declarar los 344 kilómetros de la AP-7 como zona de control intenso de la velocidad y otras conductas de riesgo, con el objetivo de reducir los accidentes y garantizar una movilidad más segura. La medida se reforzará con la incorporación de seis nuevos carros radar -radares remolque móviles- que se podrán ir desplazando a lo largo de la vía, y con el mantenimiento de la estrategia de macrocontroles, especialmente enfocados a los vehículos pesados, indica el SCT.

Control de los Mossos

En paralelo, los Mossos d'Esquadra intensificarán la actividad policial en los tramos con mayor circulación y siniestralidad para extender la vigilancia con mayor accidentalidad. También se impulsarán períodos de formación específica para conductores profesionales de vehículos pesados.

Camión en la autopista AP7 / Lorena Sopeña

El paquete de medidas incluye, además, la incorporación de sistemas de señalización variable y de control de vehículos pesados en la AP-7, así como otros dispositivos de control de camiones en los tramos con mayor siniestralidad. Interior también prevé reforzar la tecnología para la investigación y reconstrucción de siniestros mortales y, al mismo tiempo, las estrategias de prevención de conductas contrarias a la seguridad vial.

Tráfico hace pocos años empezó a desplegar los radares remolque: se estrenaron a finales del 2023 y, desde entonces, se han ido situando en puntos de la red con concentración de accidentes. Una de las ventajas es que se pueden trasladar con facilidad y permiten controlar tramos en los que hasta ahora no era viable instalar cinemómetros fijos, ya sea por falta de infraestructura o por la peligrosidad del punto.

Más mortalidad en 2025

En cuanto a las vías con mayor siniestralidad, la AP-7 es la carretera que en el 2025 han acumulado más muertes: 17 víctimas. En las comarcas gerundenses, murieron tres personas en tres siniestros mortales.

Noticias relacionadas

El primer caso fue el 20 de abril, un hombre de 61 años y vecino de Cardedeu murió en una colisión múltiple en la AP-7 en Vilablareix. El segundo se remonta al 15 de septiembre, cuando un peatón perdió la vida atropellado en la autopista en Fogars de la Selva. Era un hombre de 51 años y vecino de Tordera. Cuatro días después, el 19 de septiembre, la conductora de un camión perdió la vida en otro siniestro en la misma carretera al paso por Borrassà, en una colisión por embestida entre dos camiones.