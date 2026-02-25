Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: "Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor"

Hasta mediados de febrero se han producido más de 100.000 activaciones de la baliza V-16 en las carreteras españolas, lo que significan unas 2.300 al día. Así lo ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso, a petición del PP, para valorar las primeras semanas de obligatoriedad de llevar este dispositivo en el vehículo.

El ministro ha salido al paso de los "bulos" y "noticias engañosas" alentados por PP y Vox, de forma "consciente y deliberada", sobre la aplicación de estas balizas y ha recordado que el objetivo de la medida no es "sancionador o recaudatorio, sino salvar vidas". Por eso ha aclarado que las balizas "no geolocalizan de manera permanente ni envían datos personales del conductor" y únicamente se conectan cuando se activan y únicamente se envía la ubicación del vehículo detenido por seguridad. Además, ha recordado que "no necesitan ninguna aplicación ni registrar datos, funciona de manera autónoma y anónima al activarse".

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), aportados por el ministro en el Congreso, 103 peatones murieron en las carreteras, un 10% de los fallecidos en accidentes de carretera, en su mayoría al ir a colocar los triángulos de emergencia. Grande-Marlaska ha añadido que entre 2018 y 2024, "los fallecidos por atropello en carretera al bajarse del vehículo ascendieron a 159, una media de 24 personas por año". Por eso, Grande-Marlaska ha remarcado que "era fundamental actuar cuanto antes y hacerlo con responsabilidad" para "reducir esa inaceptable sangría que suponen los peatones fallecidos en carretera".

Además, el ministro ha subrayado que desde 2014 "numerosos operadores de seguridad vial vienen advirtiendo del elevado riesgo de atropello al que se enfrentan los conductores en este tipo de circunstancias", a lo que se suma la "reiterada demanda" de los servicios de auxilio en carretera que han reclamado medidas de protección para los operarios.

Un dispositivo "seguro"

Por eso, en su intervención en el Congreso, Grande-Marlaska ha recordado que la baliza V-16 es un dispositivo "fácil, fiable y seguro" que ha pasado por la evaluación de estudios técnicos que demuestran su "eficacia" y ha añadido que las empresas fabricantes también son sometidas de forma periódica a controles para determinar que "cumplen con la exigencia" reclamada desde la administración.

El ministro considera que la implementación de la baliza es una medida "pionera" y que "sitúa" a España "como referente en sus políticas de seguridad vial", ya que en países como Reino Unido la colocación de triángulos de emergencia en autopistas y autovías está "completamente" prohibida, mientras que en Francia su uso es discrecional desde al año 2008. "Estos y otros países están evaluando la implantación de este tipo de elementos de aviso, precisamente por la peligrosidad, todos sabemos, que entraña su utilización en vías de alta capacidad", ha explicado.

Grande-Marlaska ha enumerado los beneficios de la baliza, como colocarla de forma "más fácil" y con "menos riesgo"; proporciona visibilidad virtual ya que, una vez activado, envía la localización del vehículo a la plataforma DGT 3.0 en tiempo real; se hace visible a 360 grados y desde una "mayor distancia".

También ha añadido que la luz e intensidad del dispositivo hacen que pueda verse con más antelación y sin causar deslumbramiento ante situaciones de niebla, lluvia o poca visibilidad. "Es especialmente seguro e inclusivo para personas con movilidad reducida, ya que facilita el proceso de señalización por la facilidad en su colocación", ha señalado el ministro.

Ataques políticos

En su intervención en la comisión Grande-Marlaska ha acusado a PP y Vox de crear "ruido informativo de forma irresponsable" con las balizas cuando "hace apenas un poco más de medio año" en la Comisión de Seguridad Vial valoraban positivamente la medida. Por eso, les ha recordado que no hay "decisiones aleatorias ni medidas improvisadas" por parte del Gobierno.

Una mujer coloca una baliza V16 en el capó de su coche. / Manu Mitru

Por otro lado, el ministro ha defendido que desde 2021 se han realizado "numerosas acciones" de comunicación para dar a conocer el dispositivo a la ciudadanía, entre ellas, cartas a las asociaciones implicadas, reportajes en la 'Revista Tráfico y Seguridad Vial', publicaciones en redes sociales o notas de prensa, entre otras.

En este sentido, el ministro también ha pedido a todos los grupos parlamentarios para que "dejen atrás las pugnas partidistas, los enredos y las excusas" y aprueben "sin más retrasos" la proposición de ley que reduce la tasa máxima de alcohol al volante.